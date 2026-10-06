Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Geheimdienstberichten

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Geheimdienstberichten:

"Der Ukrainekrieg fungiert seit mehr als vier Jahren als starker Katalysator für die Entwicklung der hybriden und konventionellen Kriegsführung. An diese Geschwindigkeit und die daraus resultierenden Bedrohungen muss sich das Land, die Bevölkerung und allen voran die Politik anpassen. Deshalb halten Jäger, Rosenberg und Selen die Regierung zurecht an, den Fuß nicht vom Gaspedal zu nehmen, wenn es beispielsweise um die Sicherung der kritischen Infrastruktur geht. Deutschland ist zudem keinesfalls wehrlos, es ist aktuell höchstens durch Bürokratie oder Zuständigkeitswirrwarr gehemmt. Doch das lässt sich noch schneller beheben als die Defizite bei der Bundeswehr. Genau deshalb muss die Bevölkerung auch nicht verunsichert sein."/yyzz/DP/nas