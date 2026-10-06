Pressestimme: 'Wiesbadener Kurier' zur E-Auto-Prämie

dpa-AFX · Uhr
Thema: E-Mobilität
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WIESBADEN (dpa-AFX) - "Wiesbadener Kurier" zur E-Auto-Prämie:

"Die E-Auto-Prämie gibt vielen Unentschlossenen den notwendigen Antrieb, sich endlich vom Verbrenner zu verabschieden. Der seit Oktober geltende Tankrabatt sendet in dieser Situation allerdings das falsche Signal, da die hohen Benzinpreise auf Kosten aller Steuerzahler wegsubventioniert werden. Besser wäre eine Senkung der Stromsteuer gewesen, da davon alle Haushalte und Unternehmen profitieren. Gleichzeitig wäre das ein zusätzlicher Booster für die Energiewende."/yyzz/DP/nas

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