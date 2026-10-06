ROUNDUP 2: 1&1 erhöht Kapital - United Internet bringt Darlehensforderungen ein

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

(Kurse aktualisiert)

MONTABAUR (dpa-AFX) - Der Internetdienstleister United Internet überträgt Darlehensforderungen an seine Tochter 1&1 und erhält dafür von ihr neue Aktien. Durch die Kapitalerhöhung stärke die 1&1 AG ihre Kapitalstruktur, steigere die Eigenkapitalquote und verschaffe sich zugleich mehr finanziellen Spielraum insbesondere für den weiteren Netzausbau, teilten beide Unternehmen am Montagabend mit. An der Börse kam dies nur vorübergehen gut an. Am Dienstagnachmittag notierten die Aktien von beiden Unternehmen im Minus.

Insgesamt will die United Internet-Tocher gut 35 Millionen Papiere ausgegeben, dies entspreche 20 Prozent des bestehenden Grundkapitals der 1&1 AG, hieß es weiter. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist bei dem Schritt ausgeschlossen, allein zeichnungsberechtigt ist United Internet. Der rechnerische Ausgabepreis liegt den Angaben zufolge bei 24,05 Euro. Das im SDax notierte Papier von 1&1 verlor am Dienstag zuletzt 2,7 Prozent auf 23,60 Euro zu. Die Aktie von United Internet rutschte um 0,8 Prozent auf 24,04 Euro ab.

Der Mobilfunkanbieter übernimmt mit der Transaktion Darlehensforderungen von United Internet in Höhe von gut 850 Millionen Euro, die sich gegen die 1&1-Tochter Versatel richten. Die Beteiligung der United Internet AG an der 1&1 AG steigt mit der Kapitalerhöhung von zuletzt rund 87,19 Prozent auf rund 89,32 Prozent./he/mne/tav/stk/he

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
United Internet
1&1
INTERNET
UNITED INC.
S
SDAX

Das könnte dich auch interessieren

Mobilfunk und Internet
United Internet erhöht Anteil an 1&1 – Beide Aktien legen zuheute, 08:59 Uhr · dpa-AFX
United Internet erhöht Anteil an 1&1 – Beide Aktien legen zu
Aktien New York Ausblick
Wall Street durchmischt erwartet - Euroländer trüben Stimmunggestern, 12:27 Uhr · dpa-AFX
Der Eingang der New Yorker Börse NYSE
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Trader-Spiel 2026
Turnaround-Chancen: Diese Aktien habe ich bisher gekauftheute, 07:01 Uhr · onvista
Plus
Mehr als KI-Spekulation
Diese drei Robotik-Aktien sind jetzt spannendgestern, 09:00 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Marktbericht 04.10.2026
Unter der Oberfläche ist der Markt schon ausverkauft04. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen