ROUNDUP 2: 1&1 erhöht Kapital - United Internet bringt Darlehensforderungen ein

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MONTABAUR (dpa-AFX) - Der Internetdienstleister United Internet überträgt Darlehensforderungen an seine Tochter 1&1 und erhält dafür von ihr neue Aktien. Durch die Kapitalerhöhung stärke die 1&1 AG ihre Kapitalstruktur, steigere die Eigenkapitalquote und verschaffe sich zugleich mehr finanziellen Spielraum insbesondere für den weiteren Netzausbau, teilten beide Unternehmen am Montagabend mit. An der Börse kam dies nur vorübergehen gut an. Am Dienstagnachmittag notierten die Aktien von beiden Unternehmen im Minus.

Insgesamt will die United Internet-Tocher gut 35 Millionen Papiere ausgegeben, dies entspreche 20 Prozent des bestehenden Grundkapitals der 1&1 AG, hieß es weiter. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist bei dem Schritt ausgeschlossen, allein zeichnungsberechtigt ist United Internet. Der rechnerische Ausgabepreis liegt den Angaben zufolge bei 24,05 Euro. Das im SDax notierte Papier von 1&1 verlor am Dienstag zuletzt 2,7 Prozent auf 23,60 Euro zu. Die Aktie von United Internet rutschte um 0,8 Prozent auf 24,04 Euro ab.

Der Mobilfunkanbieter übernimmt mit der Transaktion Darlehensforderungen von United Internet in Höhe von gut 850 Millionen Euro, die sich gegen die 1&1-Tochter Versatel richten. Die Beteiligung der United Internet AG an der 1&1 AG steigt mit der Kapitalerhöhung von zuletzt rund 87,19 Prozent auf rund 89,32 Prozent./he/mne/tav/stk/he