ROUNDUP/Bürgermeister: Ukraine greift Moskau mit 650 Drohnen an

MOSKAU (dpa-AFX) - Die Ukraine hat die Region der russischen Hauptstadt Moskau nach Behördenangaben in der Nacht mit rund 650 Drohnen angegriffen. Die meisten seien von der Luftabwehr schon in großer Entfernung unschädlich gemacht worden, schrieb der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin auf der Plattform Telegram. 105 Drohnen seien bei ihrem Anflug auf die Hauptstadt zerstört worden.

Zwei Menschen seien getötet und neun verletzt worden, teilte der Gouverneur des Moskauer Gebiets, Andrej Worobjow, mit. Die Angaben konnten zunächst nicht unabhängig überprüft werden.

Großes Öllager als Ziel?

Sollten die Angaben zur Zahl der abgeschossenen Drohnen zutreffen, würden sie auf einen großen Angriff der Ukraine hindeuten. Das Portal "Kyjiv Independent" berichtete unter Berufung auf Augenzeugen, bei dem Angriff sei ein Öllager rund 40 Kilometer südöstlich von Moskau ins Visier genommen worden.

Die Anlage in dem Ort Konstantinowka ist nach russischen Angaben das größte Reservoir der Region und ein wichtiger Knotenpunkt der Treibstoffversorgung für Moskau. Offizielle Angaben zu diesem angeblichen Treffer wurden nicht gemacht. Die Ukraine zielt auf Anlagen der russischen Ölindustrie, um so auch den für Moskaus Kriegskasse wichtigen Energieexport zu treffen.

Gouverneur Worobjow sprach zudem von 47 beschädigten Wohnhäusern. In einer Lagerhalle in dem Ort Litwinowo wurde nach örtlichen Angaben ein Brand ausgelöst, die Mitarbeiter seien in Sicherheit gebracht worden. Die Drohnenangriffe gingen nach Sobjanins Angaben bis in den Vormittag weiter. Der Moskauer Flughafen Scheremetjewo, der größte in Russland, musste zeitweise den Betrieb einstellen.

Ukraine zielt auf Ziele im russischen Hinterland

Die Ukraine verteidigt sich mit westlicher Hilfe seit mehr als viereinhalb Jahren gegen eine großangelegte russische Invasion. Als Teil ihres Abwehrkampfes nimmt sie immer wieder auch Ziele im russischen Hinterland ins Visier.

Auch Russland beschießt das Hinterland des Nachbarn systematisch und setzt dazu Drohnen und Raketen ein. Bei den Attacken kommen in der Ukraine fast täglich Zivilisten zu Tode, Wohnhäuser und für die Bewohner lebenswichtige Infrastruktur werden zerstört.

Am Montag waren durch russische Fliegerbomben in der ostukrainischen Großstadt Charkiw nach Behördenangaben mindestens sechs Menschen getötet worden. Die Ermittlungsbehörden sprachen von 59 Verletzten. Unter den Trümmern eines Wohnhauses wurde weiter nach möglichen weiteren Opfern gesucht./hme/DP/zb