SAP will KI-Spezialisten TechWolf übernehmen

Frankfurt, ⁠06. Okt (Reuters) - SAP will mit der Übernahme von TechWolf sein Angebot an KI-gestützter Software zur Personalplanung erweitern. Die Transaktion werde voraussichtlich vor dem ‌Jahresende abgeschlossen, teilte der Walldorfer Konzern am Dienstag mit. Finanzielle Details nannte er nicht. "TechWolfs 'Context Graph ⁠for Work' ⁠bietet eine sehr starke Daten- und Wissensgrundlage für Anfragen rund um Arbeits- und Kompetenzplanung sowie Talentmanagement“, sagte Manoj Swaminathan, Mitglied des erweiterten SAP-Vorstands. Viele dieser Prozesse könnten dadurch mithilfe von KI ‌automatisiert werden.

"Context Graph for Work" erfasst ‌den Angaben zufolge unter anderem die Tätigkeiten und Fähigkeiten von Beschäftigten und verknüpft sie mit der ⁠Unternehmensstrategie. Auf dieser Basis können Personalabteilungen Entscheidungen über ‌Einstellungen, Umschulungen oder Versetzungen ⁠treffen. SAP-Kunden können das TechWolf-Angebot bereits jetzt im Rahmen einer Kooperation der beiden Unternehmen nutzen.

TechWolf wurde 2018 im belgischen Gent gegründet. ‌Medienberichten zufolge sammelte ⁠das Startup im Frühjahr ⁠43 Millionen Dollar an Kapital ein. SAP sei einer der Geldgeber bei dieser Finanzierungsrunde gewesen. Dem Walldorfer Konzern zufolge soll TechWolf nach der Übernahme als eigenständiges Unternehmen unter dem bisherigen Chef Andreas De Neve weiterbestehen.

(Bericht von Hakan Ersen. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte))