Schneider Electric: Der 22,6-Milliarden-Dollar-Schachzug im Kampf um die Industrie-Software

Schneider Electric will den US-Softwareanbieter PTC für 22,6 Mrd. USD übernehmen. Der Zukauf soll das Portfolio für Industrie-Software als strategische Antwort auf vergleichbare Zukäufe von Siemens erweitern. Bis 2027 erwartet das Management deutliche finanzielle Synergien durch Cross-Selling und Kosteneinsparungen.

Geschäftsmodell und strategische Wachstumsfelder

Das Geschäftsmodell von Schneider Electric konzentriert sich auf die digitale Transformation von Energiemanagement und industrieller Automatisierung. Das Unternehmen adressiert globale Wachstumstrends wie Elektrifizierung und die Dekarbonisierung industrieller Prozesse. Um die Abhängigkeit vom Hardware-Geschäft zu reduzieren, verschiebt das Management den Fokus konsequent in Richtung Software und Dienstleistungen. Diese Segmente bieten höhere Margen und stärkere Kundenbindung durch wiederkehrende Erlöse aus Abonnement-Modellen. Mit der Integration von Datenauswertung in physische Betriebsabläufe zielt der Konzern darauf ab, die Effizienz von Fabriken und Rechenzentren unternehmensweit steuerbar zu machen.

Milliardenübernahme von PTC als strategischer Ausbau

In diese Ausrichtung fügt sich die am 5. Oktober publizierte Übernahme des Bostoner Softwareherstellers PTC ein. Schneider Electric zahlt 205 USD je Aktie in bar, was einem Gesamtvolumen von 22,6 Mrd. USD und einem Aufschlag von 42,3 % auf den letzten Schlusskurs entspricht. Das US-Unternehmen ist auf Software für computergestütztes Design (CAD) und Product Lifecycle Management (PLM) spezialisiert. Durch die Transaktion wächst der Anteil von Software und Dienstleistungen am Gesamtumsatz von Schneider Electric künftig auf etwa 24 %. Der Konzern verdreifacht seinen adressierbaren Markt im Bereich der Industrie-Software und sichert sich Zugang zu neuen Kundensegmenten in der Automobil- und Luftfahrtindustrie.

Marktdynamik und Wettbewerbspositionierung gegenüber Siemens

Der Schritt ist eine Reaktion auf die Konsolidierung im Markt für Industrie-Software, in dem der Rivale Siemens seine Position zuletzt ausgebaut hat. Siemens erwarb im Jahr 2024 für knapp 10 Mrd. USD den Spezialisten Altair. Schneider Electric zieht nun mit einem Deal nach, der mehr als das Doppelte dieses Volumens umfasst. Die Unternehmensführung betont dabei, Kunden ein offenes Ökosystem zu bieten, bei dem auch Systeme von Drittanbietern integrierbar bleiben. CEO Olivier Blum ordnet die Transaktion als essenziellen strategischen Baustein ein: „Die Übernahme von PTC stellt einen wichtigen Schritt vorwärts in unserem Bestreben dar, die neue Ära der Energie- und Industrieintelligenz anzuführen.“

Finanzielle Perspektiven und Synergieeffekte für Anteilseigner

Für Anleger birgt die Übernahme strategisches Potenzial, erfordert aber einen erheblichen Kapitaleinsatz. Das Management kalkuliert ab dem dritten Jahr nach dem für das 3. Quartal 2027 erwarteten Abschluss mit jährlichen Kosteneinsparungen von 250 Mio. Euro. Zudem werden durch Cross-Selling-Potenziale zusätzliche Umsätze in Höhe von 800 Mio. Euro prognostiziert. Die Finanzierung des Kaufpreises erfolgt über neue Anleihen in Höhe von 16 Mrd. bis 17 Mrd. Euro sowie eine Kapitalerhöhung von 5 Mrd. bis 6 Mrd. Euro. Dies führt kurzfristig zu einer Verwässerung und einer erhöhten Schuldenlast. Der Kapitalmarkt reagierte zunächst mit Kursabschlägen, da Investoren abwägen, ob die erwarteten Synergieeffekte den gezahlten Kaufpreis rechtfertigen.

Produktidee: Discount-Zertifikat Classic auf Schneider Electric S.A.

Eine attraktive Alternative zur Direktanlage in die Aktie sind Discount-Zertifikate. Anlegern steht eine Auswahl an entsprechenden Produkten auf den Basiswert Schneider Electric S.A. zur Verfügung. Ein Beispiel ist ein Discount-Zertifikat mit der WKN: DY355W, das am 01.10.2027 fällig wird (Rückzahlungstermin) und mit einem Discount zum Kurs der Aktie Schneider Electric S.A. notiert. Der Anleger erhält keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und hat keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird bei 260,00 Euro begrenzt.

Für die Rückzahlung des Zertifikats gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts Schneider Electric S.A. an der maßgeblichen Börse am 24.09.2027 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhält der Anleger den Höchstbetrag von 260,00 Euro.

2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhält der Anleger einen Rückzahlungsbetrag, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis (1,00) entspricht. Der Anleger erleidet einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Produkts liegt.

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Referenzpreis null ist. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.

Das vorliegend beschriebene Discount-Zertifikat richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont bis zum 01.10.2027 haben und davon ausgehen, dass die Schneider Electric S.A. am 24.09.2027 auf oder über 260,00 Euro liegen wird.

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar.

Stand: 06.10.2026, DZ BANK AG / Online-Redaktion / Emittent DZ BANK AG