Dax Tagesrückblick 06.10.2026

Starke Wall Street verhilft Dax zu Gewinnen

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Etwas schwindende Risiken am Anleihemarkt und Unterstützung aus New York haben am Dienstag dem Dax geholfen. Der deutsche Leitindex schloss 0,77 Prozent im Plus bei 25.449 Punkten. Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten legte um 0,38 Prozent auf 30.543 Zähler zu.

Der deutsche Aktienmarkt profitierte dabei von überwiegend positiven Impulsen aus Asien und den USA. In New York erklommen die viel beachteten Indizes S&P 500 sowie Nasdaq 100 Höchststände. Begründet wurde die freundliche Tendenz an den internationalen Börsen mit einer Entspannung am Ölmarkt sowie mit der anhaltenden Rally der Technologiewerte.

An den europäischen Anleihemärkten gab es Signale der Entspannung. Diese war besonders deutlich in Frankreich. Die französische Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen, Vorsitzende des "Rassemblement National", schlug in einem Haushaltsplan vor, das Staatsdefizit bis 2032 unter drei Prozent des Bruttoinlandsproduktes zu senken.

Dies sorgte für etwas Beruhigung am Anleihemarkt, nachdem die wachsenden Staatsschulden und die politische Unsicherheit in Frankreich zuletzt die Renditen hatten stark steigen lassen und im Gegenzug den europäischen Aktienmarkt belastet hatten.

Pharmawerte gefragt, Flatexdegiro sinkt weiter ab

Pharmawerte waren am Dienstag europaweit gefragt. Hierzulande verzeichneten Merck KGaA, Qiagen und Sartorius Kursgewinne zwischen 0,9 und 3,2 Prozent. Ein Händler verwies als möglichen Treiber auf die Nachricht, dass die beiden Investoren McKesson und Clayton Dubilier & Rice das US-Unternehmen Option Care Health übernehmen wollen.

Spekulationen um ein Kaufinteresse aus Japan am europäischen Geschäft von TK Elevator stützten den Kurs von Thyssenkrupp. Die Aktien legten um 1,1 Prozent zu. TK Elevator gehörte bis 2020 zu dem deutschen Industriekonzern, der die Mehrheit an dem Unternehmen dann an Cinven und Advent verkaufte. Thyssenkrupp ist aber noch an TK Elevator beteiligt.

Auf dem tiefsten Niveau seit über einem Jahr setzten die Aktien von Flatexdegiro ihre Anfang September begonnene Talfahrt mit einem Abschlag von 7,1 Prozent fort. Die Investmentbank Oddo BHF erachtet die durchschnittlichen Marktschätzungen für das dritte Quartal des Online-Brokers als etwas zu hoch.

Die Aktien von Hensoldt zollten ihrem jüngst guten Lauf Tribut mit einem Minus von mehr als 4,5 Prozent. Eine Kaufempfehlung von Jefferies half ihnen letztlich nicht weiter hinauf. Auch die Rüstungsaktien von Rheinmetall und Renk verloren kräftig. Der Panzerbauer Rheinmetall hat inzwischen mit der Serienproduktion von Satelliten begonnen und will damit das Produktportfolio erweitern.

Euro und Gold fester

Der Euro erholte sich etwas, dank der Entspannung am französischen Anleihemarkt. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am Nachmittag 1,1254 US-Dollar. Dies ist rund ein halber Cent mehr als am Morgen. Am Montag war der Euro noch zeitweise bis auf 1,1161 Dollar gefallen und damit auf den tiefsten Stand seit Mai 2025. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1269 (Montag: 1,1204) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8873 (0,8925) Euro.

Der Goldpreis stabilisierte sich nach einem schwachen Wochenauftakt. Zuletzt legte der Preis je Feinunze (31,1 Gramm) um 0,7 Prozent auf 4.162 US-Dollar zu. Damit bleibt der Goldpreis aber klar in der Handelsspanne der Vorwoche. Ende September hatten Inflations- und Zinsängste das Edelmetall deutlich abrutschen lassen.

(mit Material von dpa-AFX)

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