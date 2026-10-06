TAGESVORSCHAU: Termine am 6. Oktober 2026
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 06. Oktober
TERMINE UNTERNEHMEN USA: Marvell, Investor Day TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 8/26 08:45 FRA: Industrieproduktion 8/26 09:00 SPA: Industrieproduktion 8/26 09:30 DEU: Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 9/26 10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 9/26 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 8/26 14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht 14.30 USA: Handelsbilanz 8/26 SONSTIGE TERMINE 12:00 DEU: Tagung Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmen (bdo) e.V. zu Bustourismus 19:00 DEU: Parlamentarischer Abend Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmen (bdo) e.V. zu Buswirtschaft DEU: Handelsblatt Konferenz Energiespeicher 2026 (auch digital) (bis 07.10.) DEU: Internationale Zuliefererbörse 2026 (bis 08.10.)
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi
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