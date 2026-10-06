TAGESVORSCHAU: Termine am 7. Oktober 2026
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 7. Oktober
TERMINE UNTERNEHMEN 09:00 DEU: Volkswagen-Tochter Porsche AG, Kapitalmarkttag DEU: SFC Energy, Kapitalmarkttag NLD: Adyen, außerordentliche Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 08:00 SGP: IWF-Chefin Georgieva, Begrüßungsrede IWF-Herbsttatung 08:00 DEU: Industrieproduktion 8/26 08:45 FRA: Handels- und Leistungsbilanz 8/26 13:00 USA: MBA Hypothkenanträge 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) 20:00 USA: Fed-Sitzungsprotokoll 15./16.9.26 21:00 USA: Verbraucherkredite 8/26 SONSTIGE TERMINE 11:45 NOR: Bekanntgabe Chemie-Nobelpreis 16:30 DEU: Diskussionsveranstaltung EnergieMittelstand e. V. zu wirtschafts- und steuerpolitischen Rahmenbedingungen für den Mittelstand HINWEIS CHN: Feiertag, Börse geschlossen
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi
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