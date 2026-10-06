Thermo Fisher Scientific: Strategische Neuausrichtung und Margenwachstum!

Das diversifizierte Geschäftsmodell von Thermo Fisher Scientific profitiert von strukturellen Trends in der biopharmazeutischen Forschung. Die Veröffentlichung der Ergebnisse des 3. Quartals am 21. Oktober dient als nächster wesentlicher Indikator.

Fundament im Life-Science-Sektor und demografische Treiber Thermo Fisher Scientific agiert als breit aufgestellter Zulieferer für Forschung, Diagnostik und die Pharmaindustrie. Das Geschäftsmodell basiert auf dem Vertrieb von Laborausstattung, Analysegeräten, Reagenzien und ergänzenden Dienstleistungen, wodurch das Unternehmen weite Teile der Wertschöpfungskette seiner Kunden abdeckt. Ein Wachstumstreiber ist die global alternde Bevölkerung, welche die Nachfrage nach neuen Therapien und Diagnostikverfahren beständig erhöht. Das Unternehmen profitiert zudem von Investitionen in die biopharmazeutische Forschung, da Entwickler zunehmend auf externe Labordienstleistungen und hochspezialisierte Analytik zurückgreifen, um Fixkosten zu senken.



Endlos Turbo Long 431,3633 open end: Basiswert Thermo Fisher Scientific DU0GWJ Quelle: DZ BANK: Geld 06.10. 14:17:41, Brief 06.10. 14:17:41 2,24 EUR 2,26 EUR 2,28% Basiswertkurs: 676,76 USD Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: NYSE , 01:00:00 Basispreis 431,3633 USD Knock-Out-Barriere 431,3633 USD Hebel 2,68x Abstand zum Basispreis in % 36,26% Abstand zum Knock-Out in % 36,26% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10

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