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Thermo Fisher Scientific: Strategische Neuausrichtung und Margenwachstum!

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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Thermo Fisher Scientific: Strategische Neuausrichtung und Margenwachstum!


Das diversifizierte Geschäftsmodell von Thermo Fisher Scientific profitiert von strukturellen Trends in der biopharmazeutischen Forschung. Die Veröffentlichung der Ergebnisse des 3. Quartals am 21. Oktober dient als nächster wesentlicher Indikator.

Fundament im Life-Science-Sektor und demografische Treiber

Thermo Fisher Scientific agiert als breit aufgestellter Zulieferer für Forschung, Diagnostik und die Pharmaindustrie. Das Geschäftsmodell basiert auf dem Vertrieb von Laborausstattung, Analysegeräten, Reagenzien und ergänzenden Dienstleistungen, wodurch das Unternehmen weite Teile der Wertschöpfungskette seiner Kunden abdeckt. Ein Wachstumstreiber ist die global alternde Bevölkerung, welche die Nachfrage nach neuen Therapien und Diagnostikverfahren beständig erhöht. Das Unternehmen profitiert zudem von Investitionen in die biopharmazeutische Forschung, da Entwickler zunehmend auf externe Labordienstleistungen und hochspezialisierte Analytik zurückgreifen, um Fixkosten zu senken.



Endlos Turbo Long 431,3633 open end: Basiswert Thermo Fisher Scientific

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Quelle: DZ BANK: Geld 06.10. 14:17:41, Brief 06.10. 14:17:41
2,24 EUR 2,26 EUR 2,28% Basiswertkurs: 676,76 USD
Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: NYSE , 01:00:00
Basispreis 431,3633 USD Knock-Out-Barriere 431,3633 USD
Hebel 2,68x Abstand zum Basispreis in % 36,26%
Abstand zum Knock-Out in % 36,26% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10

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Marcus Landau
Marcus Landau, Derivate-Experte der DZ BANK, ist seit 2003 in der Zertifikate- und Derivatebranche tätig und erstellt regelmäßig Analysen rund um die Aktien- und Rohstoffmärkte, die er mit spannenden Zertifikate-Ideen verknüpft.



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