Thyssenkrupp-Wasserstofftochter bündelt Montage in Portugal

Reuters · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

Düsseldorf, ⁠06. Okt (Reuters) - Die Thyssenkrupp-Wasserstofftochter Nucera will die Montagezeiten für Elektrolysezellen verringern und bündelt in Portugal. Das ‌Unternehmen kündigte am Dienstag an, zehn bis 14 Millionen Euro in ⁠ein ⁠Montagezentrum in Vila Nova de Gaia südlich von Porto zu investieren. Die portugiesische Regierung fördere die Pläne mit rund ‌3,7 Millionen Euro. Mit ‌dem Bau der Anlage werde im kommenden Winter begonnen. 2028 ⁠solle die Montage starten.

Standardisierte, teilautomatisierte Prozesse ‌verkürzen Nucera zufolge ⁠die Durchlaufzeiten und erhöhen die Zahl der montierten Zellen pro Stunde gegenüber der manuellen ‌Montage signifikant. ⁠Die Kunden profitierten ⁠von montagefertigen Zellpaketen, geringerem Aufwand vor Ort und einer engeren Verzahnung von Montage und Service.

(Bericht von Tom Käckenhoff. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Thyssenkrupp
Thyssenkrupp Nucera

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Trader-Spiel 2026
Turnaround-Chancen: Diese Aktien habe ich bisher gekauftheute, 07:01 Uhr · onvista
Plus
Mehr als KI-Spekulation
Diese drei Robotik-Aktien sind jetzt spannendgestern, 09:00 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Marktbericht 04.10.2026
Unter der Oberfläche ist der Markt schon ausverkauft04. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen