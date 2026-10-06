Thyssenkrupp-Wasserstofftochter bündelt Montage in Portugal

Düsseldorf, ⁠06. Okt (Reuters) - Die Thyssenkrupp-Wasserstofftochter Nucera will die Montagezeiten für Elektrolysezellen verringern und bündelt in Portugal. Das ‌Unternehmen kündigte am Dienstag an, zehn bis 14 Millionen Euro in ⁠ein ⁠Montagezentrum in Vila Nova de Gaia südlich von Porto zu investieren. Die portugiesische Regierung fördere die Pläne mit rund ‌3,7 Millionen Euro. Mit ‌dem Bau der Anlage werde im kommenden Winter begonnen. 2028 ⁠solle die Montage starten.

Standardisierte, teilautomatisierte Prozesse ‌verkürzen Nucera zufolge ⁠die Durchlaufzeiten und erhöhen die Zahl der montierten Zellen pro Stunde gegenüber der manuellen ‌Montage signifikant. ⁠Die Kunden profitierten ⁠von montagefertigen Zellpaketen, geringerem Aufwand vor Ort und einer engeren Verzahnung von Montage und Service.

(Bericht von Tom Käckenhoff. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)