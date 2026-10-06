Trading-Chance Rohöl: Short mit 78,9 Prozent Trefferquote

Der große Zyklus im Rohöl

Märkte bewegen sich nicht zufällig, sondern stets aufgrund von fundamentalen Effekten, die auf die das Verhältnis von Angebot und Nachfrage verändern. Bei den Energie-Rohstoffen sind die Verbrauchszyklen sehr einfach und offensichtlich. Im Winter wir Heizöl (ein Rohöl-Produkt) verbraucht, im Sommer wird es eingekauft, die Lager befüllt. Letzteres sorgt für Nachfrage auf dem Markt und unterstützt den Preis. Im gleichen Zeitfenster, in dem die Lagerbestände nach der Heizperiode wieder aufgefüllt werden (März bis Oktober) haben wir weitere Nachfrage-Faktoren, wie die Bausaison, die Driving-Season und die zwei großen Ferien (Oster- und Sommerferien), die die Nachfrage anfachen und den Preis stützen oder nach oben treiben. Im Winter hingegen sind die Bauaktivitäten deutlich niedriger, es wird weniger mit dem Auto gefahren und auch nicht mit dem Auto verreist.

Im Wesentlichen lässt sich der 12-Monats-Turnus also in zwei Hälften aufteilen: die Verbrauchsphase von Oktober bis Februar, in der der Preis von Energie-Rohstoffen tendenziell eher zur Schwäche neigt (Nachfrage gering) und die Phase des Auffüllens der Lagerbestände zwischen März und Oktober. In dieser steigen die Notierungen von Rohöl und Co regelmäßig.

Wir befinden uns aktuell am Anfang der Heizperiode. Das Befüllen der Lagerbestände ist weitestgehend abgeschlossen und so ist eine eher schwache Phase potenziell vor uns.

El Nino Jahre drücken eher auf den Preis

Natürlich schürt der anhaltende Konflikt zwischen USA/Israel auf der einen Seite und dem Iran auf der anderen Seite immer wieder Unsicherheiten und lässt Rohöl schubweise auch wieder ansteigen. Dem steht mit El Nino ein Klima-Phänomen gegenüber, das meist milde Winter in den Vereinigten Staaten mit sich bringt. Das bedeutet einen geringeren Verbrauch und somit höhere Wahrscheinlichkeiten für sinkende Rohölpreise.

Die Schwächephase beginnt

Hohe Trefferquoten kennen Sie auch von anderen saisonalen Trades, wie dem jüngsten auf den S&P 500. Hier haben wir nun eine Trefferquote von knapp 79 Prozent. Bereits in den 80er- und 90er-Jahren war der fundamentale Effekt ein Garant für Profite in diesem Setup.

Es handelt immer von Handelstag 13 (TDM = Trading Day of Month) Handelsbeginn Short bis zu Handelstag 22 Handelsende. Der Profit Factor von 4,6 drückt das besonders gute Verhältnis von Gewinnen zu Verlusten aus. Der Maximale Draw Down ist mit 9290$ je gehandeltem Kontrakt niedrig. Der durchschnittliche Gewinn pro Trade beträgt 1,4 Dollar im Ölpreis durchschnittlich. Das mag nicht viel erscheinen und in vielen Jahren eineinhalb bis zwei Prozent entsprochen haben. Aber defacto ist es ein beachtlicher Profit, wenn man sich bewusst macht, dass man nur zwei Wochen investiert ist. Bei der historischen Betrachtung der letzten 50 Jahre zeigt die Statistik, dass Rohöl im Schnitt pro Jahr vier Prozent zulegt hat. Wenn dann binnen zwei Wochen bereits die Hälfte des durchschnittlichen Jahres-Zugewinns eingefahren wird, ist das ein enormer Wert.

Quelle: www.realmoneytrader.com

Good to know about: Rohöl

Die physische Leichtigkeit, der niedrige Schwefelgehalt sowie die hervorragenden Veredelungseigenschaften machen diese spezielle Qualität von Rohöl zu einer der weltweit begehrtesten und als globaler Preismaßstab etabliertesten Rohstoffsorten.

Verwendung und Verwertung

In den Raffinerien wird das Material aufgrund seiner leichten chemischen Struktur mit besonders hohem Wirkungsgrad verarbeitet. Der Großteil eines typischen Barrels wird für die Mobilisierung des Transportsektors genutzt:

Ottokraftstoff (Benzin): Macht den größten Einzelanteil der Ausbeute aus und liegt bei etwa 43 % bis 45 % des verarbeiteten Volumens. Diesel und Heizöl (Mitteldestillate): Schlagen mit rund 27 % bis 29 % zu Buche. Kerosin (Flugkraftstoff): Nimmt etwa 8 % der Ausbeute ein. Petrochemische Grundstoffe & Industrieprodukte: Die verbleibenden 18 % bis 22 % fließen in Naphtha, Flüssiggase, Schmierstoffe, Asphalt sowie Vorprodukte für die Kunststoff-, Pharmazie- und Chemieindustrie.Förderung und Produktionskosten.

Die Förderung findet im Kern in den kontinentalen USA statt (vor allem im Permian Basin in Texas und New Mexico) sowie im Bereich des Kontinentalschelfs im Golf von Mexiko. Die Förderkosten variieren je nach Lagerstätte stark:

Traditionelle Konventionelle Quellen: Weisen sehr niedrige reine Förderkosten von ca. 10 bis 20 US-Dollar pro Barrel auf.

Unkonventionelles Fracking (Schieferöl/Shale Oil): Macht den Hauptanteil aus. Hier liegen die durchschnittlichen Gesamtkosten (inklusive Bohrung, Infrastruktur und Kapitalverzinsung) im Break-Even-Bereich von etwa 40 bis 55 US-Dollar pro Barrel. Die globalen Marktteilnehmer Größte Produzenten: Das Ursprungsland dieser Ölqualität, die USA, ist der weltweit größte Produzent (mit einem globalen Marktanteil von knapp 16 % bis 20 % an der Gesamterdölförderung), gefolgt von Saudi-Arabien und Russland. Größte Importeure: Auf der Nachfrageseite führen China (als weltgrößter Nettoimporteur), Indien sowie die Staaten der Europäischen Union die Importstatistik an, gefolgt von weiteren ostasiatischen Industrienationen wie Japan und Südkorea.

Entwicklung der Lagerbestände

Der zentrale Knotenpunkt für die physische Lagerung, Pipeline-Bündelung und Preisermittlung befindet sich in Cushing, Oklahoma. Die dortigen Lagerbestände gelten weltweit als einer der sensibelsten Indikatoren für das unmittelbare Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage.

Historisch unterliegen die Bestände starken Zyklen: Phase hoher Überproduktion (wie 2015/2016 oder während des Nachfrageeinbruchs 2020) trieben die Lagerstätten nahe an ihre Kapazitätsgrenzen. In jüngerer Zeit bewegen sich die Reserven durch eine disziplinierte Förderpolitik der Produzenten und den Ausbau von Exportinfrastrukturen häufig im unteren bis mittleren Bereich ihrer mehrjährigen historischen Spanne, was die Preisausschläge bei geopolitischen Verknappungen verstärkt.

Zukunftsaussichten

Die langfristige Nachfrageentwicklung steht vor einem strukturellen Wandel:

Verkehrswende: Durch das stetige Wachstum der Elektromobilität im Pkw-Sektor sinkt der Bedarf an klassischem Ottokraftstoff in den Industrienationen schrittweise ab.

Chemiesektor als Nachfragestütze: Der Bedarf an petrochemischen Grundstoffen für die Kunststoff- und Spezialchemiefertigung steigt global weiter an und verschiebt den Schwerpunkt der Raffinerien von der reinen Treibstofferzeugung hin zur Chemie.Schwerere Alternativen: Da viele moderne Großraffinerien (besonders in Asien) technisch auf schwerere, schwefelreichere Rohölsorten optimiert sind, bleibt die Nachfrage nach diesem sehr leichten und sauberen Blend zwar hoch zum Einmischen, die Wachstumsraten schwächen sich jedoch im Vergleich zu vergangenen Jahrzehnten ab.

Fazit

Ein absolutes Top-Setup aus dem Fundus unserer RealMoneyTrader-Strategien. Wir haben ein geeignetes Produkt für diesen Trade ausgesucht und stellen es nachfolgend für Sie vor. Bitte beachten Sie auch hier wieder, dass jede Strategie einen spezifisch ausgearbeiteten, auf der Statistik basierenden Verwaltungsmodus (Stop-Abstand, Haltedauer usw.) hat und man den darauf basierenden Gewinnvorteil durch dauerhaft konstante Anwendung langfristig ausspielen kann.

Open end Turbo Short Optionsschein auf Rohöl

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie ein Open end Turbo Short Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis und die K.O.-Schwelle gleichauf bei 101,3 US-Dolla. Bei einem aktuellen Preis von 89 Dollar entspricht das einem Hebel von 6,89. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet UR2UR1.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 100 USD

Unterstützungen: 70 und 82 USD

Open end Turbo Short Optionsschein auf Rohöl

Basiswert Rohöl (WTI Crude Oil) WKN UR2UR1 ISIN DE000UR2UR18 Basispreis 101,30 USD K.O.-Schwelle 101,30 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end (endlos) Emittent UniCredit Hebel 6,89 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.