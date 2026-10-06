Was bewegt die Aktie?

Die SAP-Aktie steht bei etwa 188 Euro. Zum Jahresstart lag der Eröffnungskurs noch bei 208 bis 209 Euro. Damit beträgt das Minus seit Jahresbeginn mehr als zehn Prozent. Diese Entwicklung passt nur begrenzt zu einem Kursziel von 230 Euro und zu einem Aufwärtspotenzial von rund 22 Prozent.

Die Bewertung liefert den wichtigsten Grund für Vorsicht. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis liegt bei 24. Damit setzt die Aktie schon viel positive Geschäftsentwicklung voraus. Nach dem Anstieg von 130 auf 190 Euro steckt bereits viel Optimismus im Kurs.

Für eine Neubewertung rücken die nächsten Quartalszahlen in den Mittelpunkt. Entscheidend ist, wie sich das Geschäft tatsächlich entwickelt. Erst wenn die operative Entwicklung die hohen Erwartungen bestätigt, entsteht mehr Spielraum für höhere Kurse. Bis dahin wirkt ein abwartender Blick auf die Aktie plausibel.

Ein weiterer Faktor ist die Entwicklung bei Softwareaktien. SAP bleibt abhängig von Stärke in diesem Segment. Die Bewegung erinnert an Salesforce: Dort lief die Aktie bis Ende August dynamisch, danach geriet sie unter Druck. SAP stieg weniger dynamisch, hielt sich dafür auf der Oberseite besser und läuft derzeit eher seitwärts.

Ein neues Hoch bei SAP wird plausibler, sobald vergleichbare Softwareaktien in den USA neue Hochs erreichen. Bleibt diese Bestätigung aus, spricht mehr für eine Fortsetzung der Seitwärtsphase als für einen schnellen Anstieg über die bisherigen Hochs.

Charttechnik

Die erste wichtige Widerstandszone liegt bei 216 bis 220 Euro. Damit liegt ein charttechnischer Widerstand deutlich unter dem Kursziel von 230 Euro. Eine Projektion der Bewegung in die letzte Konsolidierung ergibt rund 235 Euro. Auch dort liegt eine größere Widerstandszone.

Martins Einschätzung

Fundamental wirkt SAP mit der aktuellen Bewertung anspruchsvoll. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis von 24 und der vorherige Anstieg von 130 auf 190 Euro sprechen für bereits eingepreisten Optimismus. Über die nächste Zeit spricht mehr für eine Seitwärtsbewegung. Ein stärkerer Anstieg wird plausibler, wenn vergleichbare Softwareaktien in den USA neue Hochs erreichen.