Trump ordnet Hinrichtung von Fort-Hood-Attentäter durch Erschießungskommando an

Washington, 06. Okt (Reuters) - ⁠US-Präsident Donald Trump hat die Hinrichtung eines ehemaligen Militärpsychiaters durch ein Erschießungskommando angeordnet, der 2009 bei einem Amoklauf auf dem Armeestützpunkt Fort Hood im Bundesstaat Texas 13 Menschen getötet hatte. Trump habe die Art der Exekution auf Vorschlag von Verteidigungsminister Pete Hegseth genehmigt, teilte das Pentagon am Montag auf ‌der Online-Plattform X mit. Ort und Zeitpunkt der Vollstreckung werden noch festgelegt. Der verurteilte Täter Nidal Hasan hatte die Tat damals als Vergeltung für US-Kriege in der islamischen Welt bezeichnet.

Sollte ⁠das Urteil gegen ⁠ihn vollstreckt werden, wäre dies die erste Exekution durch das US-Militär seit 1961. Damals wurde die Hinrichtung durch Erhängen vollzogen. Die letzte Hinrichtung durch ein Erschießungskommando des US-Militärs fand im November 1945 statt. Die Ankündigung fällt mitten in die Debatte über die gescheiterte Hinrichtung einer verurteilten Mörderin im Bundesstaat Tennessee durch eine Giftspritze. Die Frau wurde bewusstlos in ein Krankenhaus gebracht. Sie ‌wird dort mit lebenserhaltenden Maßnahmen behandelt. Ihre Anwälte hatten gefordert, ‌alternative Hinrichtungsmethoden wie Erhängen oder Erschießen zu prüfen, da sie Probleme beim Legen des intravenösen Zugangs für die Giftinjektion befürchteten.

Der damalige Major Hasan hatte im November 2009 in einer medizinischen Einrichtung des Stützpunkts das ⁠Feuer eröffnet. Bei dem Angriff wurden zwölf unbewaffnete Soldaten im aktiven Dienst und ein pensionierter Soldat ‌getötet sowie 32 weitere Menschen verletzt. Ein Militärgericht hatte ⁠Hasan im August 2013 wegen mehrfachen vorsätzlichen Mordes und versuchten Mordes zum Tode verurteilt. Hasan, der heute 56 Jahre alt ist, wurde bei seiner Festnahme von der Polizei angeschossen und ist seither teilweise gelähmt und auf den Rollstuhl angewiesen. Die Tat ereignete ‌sich wenige Wochen vor seinem geplanten Auslandseinsatz in ⁠Afghanistan.

Militärische Hinrichtungen sind in den USA äußerst ⁠selten. Nach dem Militärstrafrecht darf ein Todesurteil erst nach der Zustimmung des Präsidenten vollstreckt werden. Die Trump-Regierung hatte die zulässigen Methoden für Hinrichtungen auf Bundesebene vor dem Hintergrund von Engpässen bei Präparaten für die Giftspritze ausgeweitet. Neben dem Erschießungskommando gehören die Hinrichtung auf dem elektrischen Stuhl und durch Gas dazu. Nach Angaben des Death Penalty Information Center sind in mindestens fünf Bundesstaaten Erschießungskommandos für Hinrichtungen gesetzlich vorgesehen. Die zuletzt von Behörden der Bundesstaaten vollstreckte Hinrichtung durch Erschießen fand 2025 in South Carolina statt. Es war die erste in den USA seit ⁠15 Jahren.

(Bericht von Phil Stewart und Steve Gorman, geschrieben von Christian Götz, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)