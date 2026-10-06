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Trader-Spiel 2026

Turnaround-Chancen: Diese Aktien habe ich bisher gekauft

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Eine Silhouette vor dem Logo von Meta.
Quelle: Adobe.com/kovop58
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Die Börse übertreibt gerne – nach oben, wenn die Euphorie regiert, und nach unten, wenn die Angst das Kommando übernimmt. Genau diese Übertreibungen nach unten versuche ich beim Börsenspiel "Trader 2026" zu finden und auszunutzen. In meinem Turn-Around-Depot stehen daher Aktien im Fokus, die deutlich unter ihren Höchstständen notieren und die der Markt aus meiner Sicht zuletzt härter abgestraft hat, als es die Fundamentaldaten rechtfertigen.

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