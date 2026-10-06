UBS-Chef Ermotti: Müssen in den USA vertreten sein
dpa-AFX · Uhr
ZÜRICH (dpa-AFX) - Der UBS -Chef hat erneut die Bedeutung des US-Geschäfts für die Großbank betont. In den USA und Asien sehe man weiteres Wachstum: Als wahrer globaler Vermögensverwalter müsse man in den USA vertreten sein, um erfolgreich zu sein, sagte Sergio Ermotti im US-Fernsehsender CNBC.
40 Prozent der Millionäre auf der Welt würden in den USA leben. Die Großbank investiere daher weiter in die Kapazitäten vor Ort, um dort wettbewerbsfähig zu bleiben./ys/jb/AWP/he
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