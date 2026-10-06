UBS-Chef Ermotti: Standort Schweiz gut für Wirtschaft und Aktionäre

Zürich, 06. ⁠Okt (Reuters) - UBS-Chef Sergio Ermotti sieht die Schweiz weiterhin als guten Standort für seine die Bank. Nach Spekulationen und Forderungen von Investoren, UBS solle angesichts der geplanten Verschärfung der Kapitalvorschriften einen Wegzug aus ‌der Schweiz prüfen, äußerte sich Ermotti in einem Interview mit dem US-Sender CNBC am Dienstag zurückhaltend. "Wir glauben, dass der Standort Schweiz ⁠gut für ⁠die Schweizer Wirtschaft sowie für unsere Kunden und Aktionäre ist", sagte Ermotti. Zugleich betonte er, die Bank müsse prüfen, welche Schritte künftig erforderlich seien, um die Interessen ihrer Anteilseigner und der Kundschaft zu wahren. Drei Monate braucht die Schweizer Großbank UBS ‌laut Ermotti noch, um die Credit Suisse ‌zu integrieren. 90 Prozent der angestrebten Synergien seien nun erreicht. "Bis Ende 2026 werden wir endlich fertig sein, und dann blicken wir nach ⁠vorne", sagte Ermotti.

Der US-Finanzinvestor Artisan Partners hatte die Schweizer Großbank wegen ‌einer drohenden Verschärfung der staatlichen Eigenkapitalvorschriften ⁠zu einem Wegzug aus der Schweiz aufgefordert. In einem Brief an den Verwaltungsrat erklärten die beiden Investmentteams Global Value und International Value, das Land sei für das Institut ‌kein attraktiver Standort mehr. Die ⁠kleine Kammer (Ständerat) des Schweizer Parlaments ⁠hatte sich in der vorvergangenen Woche für einen Vorschlag ausgesprochen, nach dem die UBS ihre ausländischen Tochtergesellschaften mit 90 Prozent hartem Kernkapital (CET1) unterlegen müsse. Sollte die große Kammer des Parlaments (Nationalrat) dem Beschluss des Ständerats folgen, müsste das Institut 16 Milliarden Dollar mehr Kapital halten als bisher. Die UBS lehnt den höheren Kapitalpuffer entschieden ab.

(Bericht von Dave Graham und Marleen Käsebier. ⁠Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)