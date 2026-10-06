Coca-Cola, Symrise und Co.

Überraschend starke Aktien 2026 - wo noch Potenzial liegt

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Einige Aktien haben im Börsenjahr 2026 überraschend stark performt – auch solche Unternehmen, die im Vorfeld eher verhalten eingeschätzt wurden. Doch wie viel Substanz steckt wirklich hinter diesen Kursgewinnen?

In dieser Analyse schaut Nico Santura auf Marathon Petroleum, Merck & Co., Symrise, Coca-Cola und GFT Technologies. Dabei geht es um Cashflows, Margen, Bewertungsniveaus, zyklische Sondereffekte, strukturelles Wachstum und die Frage, welche Rally fundamental wirklich gerechtfertigt ist.

Marathon Petroleum profitiert von starken Crack Spreads und Midstream-Ausschüttungen, bleibt aber zyklisch. Symrise zeigt nach einer Schwächephase wieder bessere Cashflow-Dynamik. Coca-Cola überzeugt mit Margenstärke, wirft aber Bewertungsfragen auf. GFT Technologies setzt auf Agentic AI und margenstärkere Services, während Merck & Co. vor der Frage steht, ob die Pipeline das Keytruda-Patentrisiko ausreichend abfedern kann.

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Welche dieser überraschend starken Aktien bietet weiterhin Potenzial – und wo hat der Markt bereits zu viel Zukunft eingepreist?

* Haftungsausschluss: Dieser Beitrag dient nur der Information und Unterhaltung und ist keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung sowie keine Aufforderung zum Kauf/Verkauf von Finanzinstrumenten. Alle Inhalte sind persönliche Meinung ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Daten. Investitionen bergen erhebliche Risiken bis zum Totalverlust; jede Anlageentscheidung erfolgt eigenverantwortlich. Der Autor haftet nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit; im Übrigen ist die Haftung, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen. Zwingende gesetzliche Haftung bleibt unberührt.

* Interessenkonflikt (§ 85 WpHG): Der Autor hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Anteile an Merck & Co., Inc. (WKN: A0YD8Q) und profitiert daher potenziell von deren Kursentwicklung. Dieser Beitrag ist keine Finanzanalyse/Anlageempfehlung i. S. v. Art. 20 MAR und wurde nach bestem Wissen, unbeeinflusst von Eigeninteressen und sachlich erstellt

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