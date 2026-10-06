Überraschend starke Aktien 2026 - wo noch Potenzial liegt

Einige Aktien haben im Börsenjahr 2026 überraschend stark performt – auch solche Unternehmen, die im Vorfeld eher verhalten eingeschätzt wurden. Doch wie viel Substanz steckt wirklich hinter diesen Kursgewinnen?

In dieser Analyse schaut Nico Santura auf Marathon Petroleum, Merck & Co., Symrise, Coca-Cola und GFT Technologies. Dabei geht es um Cashflows, Margen, Bewertungsniveaus, zyklische Sondereffekte, strukturelles Wachstum und die Frage, welche Rally fundamental wirklich gerechtfertigt ist.

Marathon Petroleum profitiert von starken Crack Spreads und Midstream-Ausschüttungen, bleibt aber zyklisch. Symrise zeigt nach einer Schwächephase wieder bessere Cashflow-Dynamik. Coca-Cola überzeugt mit Margenstärke, wirft aber Bewertungsfragen auf. GFT Technologies setzt auf Agentic AI und margenstärkere Services, während Merck & Co. vor der Frage steht, ob die Pipeline das Keytruda-Patentrisiko ausreichend abfedern kann.

Welche dieser überraschend starken Aktien bietet weiterhin Potenzial – und wo hat der Markt bereits zu viel Zukunft eingepreist?

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* Interessenkonflikt (§ 85 WpHG): Der Autor hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Anteile an Merck & Co., Inc. (WKN: A0YD8Q) und profitiert daher potenziell von deren Kursentwicklung. Dieser Beitrag ist keine Finanzanalyse/Anlageempfehlung i. S. v. Art. 20 MAR und wurde nach bestem Wissen, unbeeinflusst von Eigeninteressen und sachlich erstellt