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Union Pacific: Norfolk-Southern-Integration strukturiert das US-Frachtnetz um!

DZ BANK · Uhr
Thema: Infrastruktur
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Union Pacific: Norfolk-Southern-Integration strukturiert das US-Frachtnetz um!


Das Geschäftsmodell von Union Pacific fokussiert sich durch die geplante Übernahme zunehmend auf den Ausbau zur transkontinentalen US-Eisenbahn. Im September testete der Konzern neue batterieelektrische Lokomotiven und zahlte eine um 3 % erhöhte Dividende aus. Am 22. Oktober 2026 wird das Management die Q3-Ergebnisse präsentieren, während Analysten auf die operativen Effizienzziele blicken.

Fundament und strategische Wachstumstreiber

Union Pacific Corp. betreibt ein weitreichendes Eisenbahnnetzwerk in den westlichen Vereinigten Staaten und verbindet landwirtschaftliche sowie industrielle Produktionszentren mit globalen Lieferketten. Das Geschäftsmodell basiert auf dem Gütertransport über lange Distanzen. Um ineffiziente Schnittstellen abzubauen, setzt der Konzern auf branchenübergreifende Konsolidierung. Als zentraler Wachstumstrend steht die Entwicklung einer durchgängigen, transkontinentalen Frachtroute im Vordergrund. Durch die angestrebte Zusammenführung mit Norfolk Southern plant das Unternehmen, Transportzeiten zu verkürzen und die Lieferketten auf dem nordamerikanischen Markt strukturell widerstandsfähiger zu gestalten.



Endlos Turbo Long 173,0711 open end: Basiswert Union Pacific

DJ6DUV
Quelle: DZ BANK: Geld 06.10. 08:47:18, Brief 06.10. 08:47:18
9,36 EUR 9,56 EUR 0,75% Basiswertkurs: 277,06 USD
Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: NYSE , 01:00:00
Basispreis 173,0711 USD Knock-Out-Barriere 173,0711 USD
Hebel 2,59x Abstand zum Basispreis in % 37,53%
Abstand zum Knock-Out in % 37,53% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10

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Marcus Landau
Marcus Landau, Derivate-Experte der DZ BANK, ist seit 2003 in der Zertifikate- und Derivatebranche tätig und erstellt regelmäßig Analysen rund um die Aktien- und Rohstoffmärkte, die er mit spannenden Zertifikate-Ideen verknüpft.



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