Zalando will weiter keine Dividende ausschütten - 'Lifestyle-KI' geplant

dpa-AFX · Uhr
Thema: KI
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BERLIN (dpa-AFX) - Der Online-Händler Zalando will weiterhin keine Dividende ausschütten. "Unsere Priorität ist profitables Wachstum. Deshalb investieren wir zuerst in unser Geschäft und halten eine solide Liquiditätsreserve", sagte Co-Vorstandschef Robert Gentz dem "Handelsblatt" laut einer am Dienstagabend verbreiteten Vorausmeldung. Überschüssiges Kapital fließe stattdessen in Aktienrückkäufe. Gentz glaubt weiter an ein "starkes organisches Wachstum" des Dax-Konzerns .

Beim Thema "Künstliche Intelligenz" zeigt sich der Manager optimistisch. Zalando baue gerade an einer "Lifestyle-KI". Zur Sorge, KI-Agenten könnten Händler überflüssig machen, sagte Gentz: "Ich glaube nicht, dass Agenten den Einkauf von Mode und Lifestyle ganz übernehmen." Kleidung sei emotional und individuell, anders als etwa Waschmittel./he/edh

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