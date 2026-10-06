Zeiss Meditec: Ich sehe nach der Abstufung Chancen

Was bewegt die Aktie?

Goldman Sachs hat Carl Zeiss Meditec von Neutral auf Verkaufen abgestuft und das Kursziel von 27 auf 23 Euro gesenkt. Die Aktie notiert seit Anfang des Jahres deutlich unter den Kursen zum Jahresstart. Trotzdem sieht Goldman Sachs weiteres Abwärtspotenzial. Die Abstufung betrifft damit eine ohnehin schwache Ausgangslage.

Der zentrale Punkt ist das Umsatzwachstum. Goldman Sachs sieht schwächere Umsatzaussichten, die der Kurs erst teilweise abbildet. Dazu kommen eine schwache Nachfrage, langsamere Geräteplatzierungen und zunehmende Konkurrenz in einigen Bereichen. Für die Jahre 2027 bis 2029 erwartet Goldman Sachs nur etwas mehr als drei Prozent organisches Umsatzwachstum.

Auch die geplanten Investitionen der Zeiss-Gruppe bleiben ein wichtiger Faktor. Bis zu 200 Millionen Euro könnten die Aktie zuletzt gestützt haben. Dieser Effekt kann nun nachlassen, wenn der Markt wieder stärker auf die operativen Aussichten schaut. Damit richtet sich der Blick stärker auf die schwachen Umsatzaussichten.

Die Kursreaktion fällt aber bemerkenswert aus. Die Aktie eröffnete gestern deutlich tiefer, der Kurs stieg im Tagesverlauf und die letzten Unterstützungsniveaus hielten. Heute legt die Aktie um drei Prozent zu. Damit zeigt der Markt eine klare Gegenbewegung nach der Abstufung.

Für die Aktie entsteht damit ein Spannungsfeld. Fundamental bleiben die von Goldman Sachs genannten Umsatzrisiken im Fokus. Gleichzeitig spricht die direkte Kursreaktion dafür, dass Verkäufer auf den tieferen Niveaus weniger Durchsetzungskraft zeigen. Entscheidend bleibt jetzt, ob die Aktie die nächsten Kursmarken erreicht und bestätigt.

Charttechnik

Der Aufwärtstrend seit März ist intakt. Die Aktie hat ihn bisher gehalten, und die jüngsten Unterstützungsniveaus blieben nach der tieferen Eröffnung stabil. Zusätzlich läuft ein Ausbruch über eine kleine abwärtsgerichtete Trendlinie.

Wenn die Aktie in den kommenden Tagen über 32 Euro steigt, wäre die negative Kursreaktion auf die Abstufung weitgehend verarbeitet. Dann liegt der nächste sinnvolle Bereich bei rund 35 Euro. Dort liegen die letzten Zwischentiefs.

Martins Einschätzung

Die Aktie zeigt kurzfristig mehr Stabilität, als die Abstufung erwarten lässt. Fundamental bleiben schwache Nachfrage, langsame Geräteplatzierungen und zunehmende Konkurrenz die entscheidenden Risiken. Charttechnisch zählt nun die Marke von 32 Euro. Bei einem Anstieg darüber wird der Bereich um 35 Euro zum nächsten plausiblen Ziel.