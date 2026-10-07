AKTIE IM FOKUS: SGL Carbon steigen auf Hoch seit gut zwei Jahren

FRANKFURT (dpa-AFX) - Starke Eckdaten von SGL Carbon vom Dienstagnachmittag haben den Aktienkurs auch am Mittwoch befeuert. Mit einem Tageshoch von 5,69 Euro erreichten die Papiere den höchsten Stand seit September 2024. Zuletzt belief sich der Aufschlag auf gut fünf Prozent auf 5,66 Euro.

Am Dienstag hatten sie bereits um zehn Prozent zugelegt. Das Jahresplus beläuft sich inzwischen auf etwas mehr als 80 Prozent.

Der seit Kurzem wieder im SDax gelistete Kohlenstoffspezialist hat nach vorläufigen Zahlen zum dritten Quartal die Ziele für das Gesamtjahr nach oben geschraubt.

Die neuen Prognosen lägen über den Markterwartungen, schrieb Henrik Paganetty von Jefferies in einer ersten Reaktion auf die aktualisierten Ziele. So liege der Mittelwert des neuen Zielkorridors für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) mit 135 Millionen Euro um gut 15 Prozent über der Konsensschätzung.

Der Börsenwert des Unternehmens liegt derzeit bei knapp 700 Millionen Euro. Größter Anteilseigner ist die Milliardärin und BMW-Großaktionärin Susanne Klatten. Sie hält knapp 30 Prozent. BMW selbst ist mit fast einem Fünftel beteiligt.

Die Volkswagen AG ist mit rund 7 Prozent ebenfalls an SGL beteiligt. Die beiden Autobauer sind seit 2011 beteiligt. Damals Carbon als möglicher Werkstoff für ganze Karosserien. Der Einstieg von BMW und Volkswagen hatte den Kurs zeitweise über die Marke von 40 Euro getragen

Doch der Boom ist längst wieder vorbei. Der Leichtbau-Werkstoff ist für ganze Karosserien zu teuer; er wird daher in der Massenfertigung nur gezielt eingesetzt. Der Kurs der SGL-Aktie stürzte unter anderem deshalb bis auf fast zwei Euro in Zeiten der Corona-Pandemie ab./bek/zb