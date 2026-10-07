AKTIEN IM FOKUS: Autos steigen - Kreise: EU für Importbeschränkungen aus China

dpa-AFX · Uhr
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PARIS/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aussicht auf europäische Importbeschränkungen gegen Hybridautos aus China hat am Mittwoch den Automobilsektor angetrieben. Der europäische Branchenindex Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts setzte seinen jüngsten Erholungskurs fort und stieg um gut ein Prozent.

Unter den Einzelwerten zogen in Paris die Aktien von Renault und Stellantis um mehr als vier Prozent an. An der Spitze des etwas schwächeren deutschen Leitindex Dax stiegen die Vorzugsaktien von Volkswagen um fast vier Prozent. Mercedes-Benz -Aktien gewannen rund ein Prozent, während die von BMW um 0,3 Prozent fielen.

Die Europäische Union (EU) bereite Schutzmaßnahmen vor, die die Einfuhr chinesischer Hybridfahrzeuge in die EU begrenzen sollen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Hintergrund ist, dass die Verkaufszahlen von in China hergestellten Hybridfahrzeugen in Europa zuletzt stark angestiegen sind. Die Einfuhrgrenze solle allerdings so niedrig angesetzt werden, dass Gegenmaßnahmen Chinas verhindert würden./la/mis

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