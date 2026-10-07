Aktien New York: Verluste nach Rekorden - Zinssorgen nehmen zu

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den Rekordhochs der Leitindizes S&P 500 Nasdaq 100 am Vortag haben die Anleger an den US-Aktienmärkten zur Wochenmitte Gewinne mitgenommen. Für Belastung sorgen wieder steigende Ölpreise und Anleiherenditen. Die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen kletterte auf den höchsten Stand seit 2002. Dies nährt Befürchtungen einer zunehmenden Inflation und weiterer Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed.

Der Dow Jones Industrial fiel am Mittwoch im frühen Handel um 1,0 Prozent auf 51.017 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,6 Prozent auf 7.773 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,8 Prozent auf 30.970 Punkte nach unten./edh/he

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