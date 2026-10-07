Was bewegt die Aktie?

AMD steht im Zentrum einer sehr starken Erwartung an den CPU-Markt. Citi hat für die Aktie ein Kursziel von 800 US-Dollar genannt und sieht den Boom durch agentische KI-Systeme als wesentlichen Treiber. Diese Systeme erhöhen den Bedarf an Rechenleistung und Speicherleistung auf privaten PCs, in Rechenzentren und in angrenzenden Bereichen.

Der entscheidende Punkt ist die neue Marktschätzung. Citi hebt die Erwartung für den weltweit adressierbaren CPU-Markt von rund 29 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 300 Milliarden US-Dollar bis 2030 an. Das entspricht einem jährlichen Wachstum von rund 60 Prozent. AMD gilt in diesem Szenario als wichtigster Gewinner.

Diese Einschätzung umfasst mehr als nur CPUs. Die Nachfrage nach Rechenleistung, Speicher und Netzwerkinfrastruktur soll gemeinsam steigen. Deshalb bleiben auch GPU-Nachfrage, Speicher und Netzwerktechnik eng mit dem KI-Wachstum verbunden. Nvidia bleibt in dieser Betrachtung mit einem Kaufurteil und einem Kursziel von 315 US-Dollar relevant. Micron profitiert vom Bedarf an DDR, DRAM und SSDs. Arista Networks und Marvell stehen für die Bedeutung der Netzwerktechnik.

Für AMD ist die Bewertung der kritische Punkt. Das aktuelle Kurs/Gewinn-Verhältnis liegt bei knapp 60. Unter Einbezug der Wachstumsrate liegt das PEG-Ratio unter eins. Damit wirkt das Kurs/Gewinn-Verhältnis im Kontext der erwarteten Dynamik gerechtfertigt.

Der Markt zeigt zwar Skepsis gegenüber Teilen des KI-Sektors. Wenn die weiteren Channel Checks und Quartalszahlen die Nachfrage nach Rechenleistung, Speicher und Netzwerktechnik bestätigen, kann der gesamte Bereich weiter steigen und den Markt weiter stützen.

Charttechnik

Die AMD-Aktie hat ein neues Allzeithoch erreicht. Nach vier starken Tagen folgte eine kurze Konsolidierung, anschließend kamen weitere starke Handelstage. Die jüngste Seitwärtsphase testete das Ausbruchslevel nicht, danach entfernte sich der Kurs wieder deutlich nach oben. Das charttechnische Bild bleibt damit sehr bullisch.

Martins Einschätzung

AMD bleibt einer der klaren Gewinner des KI-getriebenen Wachstums bei CPUs, Speicher und Netzwerktechnik. Die Aktie ist gemessen am Kurs/Gewinn-Verhältnis hoch bewertet, doch das erwartete Wachstum rechtfertigt diese Bewertung. Entscheidend bleibt, dass die kommenden Daten aus dem Markt und den Quartalszahlen die starke Nachfrage bestätigen.