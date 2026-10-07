ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Deutz auf 16,50 Euro - 'Buy'

dpa-AFX · Uhr
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HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Deutz von 13,00 auf 16,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Start seiner Bewertung der Deutz-Aktie vor fast einem Jahr habe den Titel "Eine Transformationsgeschichte" gehabt, schrieb Lasse Stueben in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die im Juli bekannt gegebene Übernahme von FFG sei ein wesentlicher Schritt in diesem Transformationsprozess. Es erhöhe das Engagement des Motorenbauers im Rüstungssektor und verbessere das Margenprofil erheblich./ck/rob/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 17:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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