ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Porsche AG auf 'Hold' - Ziel 49 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Porsche AG auf "Hold" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Die mittelfristig weiterhin angestrebte operative Marge von 10 bis 15 Prozent entspreche früheren Aussagen des Mutterkonzerns Volkswagen, schrieb Philippe Houchois am Mittwoch in einer ersten Einschätzung zum Kapitalmarkttag des Sportwagenbauers. Zur neuen Zielspanne von 9 bis 12 Prozent für die Netto-Cashflow-Marge merkte er an, dass die Konsensschätzung bei rund 10 Prozent liege. Insgesamt sieht der Experte die Konsensprognosen in der unteren Hälfte der Unternehmenszielspannen./rob/gl/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 03:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 03:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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