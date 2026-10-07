ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Rheinmetall auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Rheinmetall auf "Buy" belassen. Die nun angelaufene Satellitenproduktion des Rüstungskonzerns am Standort Neuss habe sich zwar gegenüber der Planung etwas verzögert, schrieb Chloe Lemarie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Umstellung eines Teils der dortigen Kapazitäten auf die Satellitenproduktion gehe jedoch relativ zügig vonstatten./gl/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 02:57 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 02:57 / ET
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