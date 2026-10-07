ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Thyssenkrupp auf 16,50 Euro - 'Buy'
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 13,00 auf 16,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dank der Erholung des Stahlgeschäfts sowie der geplanten Abspaltung von TK Accelis, welche den Konglomeratsabschlag verringern sollte, habe die Aktie des Industrie- und Stahlkonzerns deutliches Erholungspotenzial, schrieb Tommaso Castello am Dienstag./rob/gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 14:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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