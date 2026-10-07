Anstieg bei Öl und Anleiherenditen belastet Dax - Warten auf Fed-Protokolle

Frankfurt, 07. ⁠Okt (Reuters) - Ein erneuter Anstieg beim Ölpreis und bei Anleiherenditen sorgt für schlechte Stimmung an der Frankfurter Börse. Der Dax notierte am Mittwoch zur Eröffnung 0,7 Prozent tiefer bei 25.280,67 Punkten. Der verschärfte ‌Konflikt zwischen Saudi-Arabien und den vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen im Jemen und ein auf den Golf von Mexiko zusteuernder Sturm ⁠sowie hievten ⁠die Ölpreise um rund ein Prozent ins Plus. Auch die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen zog nach der Entspannung am Dienstag von 3,481 auf 3,503 Prozent wieder an. Zur Nervosität am Markt trug zudem die anstehende Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Sitzung ‌der US-Notenbank Fed am Abend (MESZ) bei.

"Die Anleger ‌in Deutschland fremdeln mit dem Begriff der Jahresendrally - zu sehr nagen Euroabwertung und politische Sorgen an ihrer Zuversicht", kommentierte Jochen Stanzl, Chefanalyst ⁠der Consorsbank. Der Euro setzte seinen Zickzackkurs fort und lag mit ‌einem leichten Minus auf 1,1224 ⁠Dollar erneut nahe seinem 17-Monats-Tief. Andererseits sei die Wahrscheinlichkeit gestiegen, dass der französische Haushalt fristgerecht verabschiedet werde, sagte Stanzl. Dabei könnte der geplante Defizitabbau helfen, die Voraussetzungen für ‌Anleihekäufe der EZB im Krisenfall ⁠zu erfüllen. "Der Markt hatte in ⁠den letzten vier Wochen genau das im Blick."

Im Rampenlicht bei den Einzelwerten stand die Porsche AG mit einem Plus von 4,3 Prozent. Der Autobauer Porsche will mit Einsparungen, Personalabbau und mehr Spitzenmodellen aus der Krise kommen. In diesem Jahr wird eine Marge zwischen 5,5 und 7,5 Prozent erwartet, nachdem sie 2025 auf rund ein Prozent eingebrochen war.

(Bericht von Sanne ⁠Schimanski, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)