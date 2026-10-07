Exporteure erwarten mehr Wachstum - Gegen Abkopplung von China

Berlin, 07. Okt (Reuters) - ⁠Die deutschen Exporteure heben ihre Wachstumsprognose nach einem überraschend robusten ersten Halbjahr an. Die Ausfuhren werden in diesem Jahr trotz Einbrüchen im US- und China-Geschäft um 1,0 Prozent zulegen, sagte der Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) am Mittwoch voraus. Im Januar wurde nur mit einem Plus von 0,6 Prozent gerechnet. Die Importe sollen wie bislang erwartet 2026 ‌um drei Prozent zulegen. "Der deutsche Außenhandel stabilisiert sich, aber von einer Trendwende sind wir noch weit entfernt", sagte BGA-Präsident Dirk Jandura in Berlin.

Die Stimmung unter den Außenhändlern hat sich merklich aufgehellt. Der entsprechende Klimaindikator ⁠stieg von 73 ⁠auf 87,3 Punkte, wie eine Umfrage unter mehr als 500 Unternehmen ergab. "Das ist ein positives Signal, aber kein Grund zur Entwarnung", sagte Jandura. "Gerade die Rückgänge unserer Exporte in die USA und nach China zeigen, wie volatil die Lage bleibt." 57 Prozent der befragten Unternehmen nennen Handelskonflikte, Zölle und Sanktionen als Risiko, 50 Prozent geopolitische Konflikte und Unsicherheiten. 53 Prozent beklagen die Kostenbelastung am Standort Deutschland.

Im ersten Halbjahr wurden Waren im ‌Wert von rund 818 Milliarden Euro aus Deutschland exportiert - ein Plus ‌von 3,9 Prozent zum Vorjahreszeitraum, getragen vor allem von der höheren Nachfrage aus Europa, während etwa das US-Geschäft um mehr als sechs Prozent schrumpfte. Die Importe stiegen sogar um 4,7 Prozent auf rund 712 Milliarden Euro. "Ein Teil dieses Anstiegs ⁠ist allerdings auf höhere Preise zurückzuführen", sagte Jandura. Preisbereinigt falle die Entwicklung entsprechend schwächer aus.

"STARK VON CHINA ABHÄNGIG"

Der BGA ‌hält ein anderes Verhältnis zu China für notwendig. Im ⁠ersten Halbjahr brachen die Exporte in die Volksrepublik um 13,5 Prozent ein, während die Importe um 8,8 Prozent stiegen. "Mehr als die Hälfte unserer befragten Unternehmen ist direkt oder indirekt stark oder sehr stark von China abhängig", sagte Jandura.

Die Antwort darauf dürfe nicht Abkopplung heißen. "Wir brauchen alternative Beschaffungsmärkte ‌und neue Absatzmärkte – und gleichzeitig einen besseren Zugang europäischer Unternehmen ⁠zum chinesischen Markt", sagte Jandura. "De-Risking darf nicht ⁠Decoupling bedeuten und strategische Unabhängigkeit nicht Autarkie." Europa wolle China nicht daran hindern, wettbewerbsfähig zu sein oder zu exportieren. Aber ein Wirtschaftsmodell, das strukturelle Überkapazitäten dauerhaft über ausländische Märkte abbaue, führe zwangsläufig zu politischen Gegenreaktionen.

"China setzt auf Konzentration, Europas Stärke muss Diversifizierung sein", sagte Jandura. "Unser Wettbewerbsvorteil liegt nicht darin, andere bei der Abschottung zu kopieren, sondern darin, den größten verlässlichen Wirtschaftsraum der Welt zu schaffen." Die Europäische Union sollte dazu auch neue Formen einer assoziierten Mitgliedschaft schaffen. Länder wie Kanada oder Großbritannien könnten damit enger an den Wirtschaftsraum gebunden werden, ohne dass es nur die Wahl zwischen Freihandelsabkommen und EU-Vollmitgliedschaft gebe. "Je größer das ⁠Netz unserer verlässlichen Handelspartner ist, desto geringer wird die Abhängigkeit vom einzelnen Markt – und desto größer Europas wirtschaftliches Gewicht", sagte der BGA-Präsident.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Ralf Banser - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)