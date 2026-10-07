Bierpreis und BAIX Hand in Hand?

Eines ist sicher: Der Preis für die Maß auf der Wiesn steigt, Jahr für Jahr. Leider kann man nicht einfach in den Bierpreis auf dem Oktoberfest investieren. Doch es gibt eine Alternative. Ebenfalls ein Stück Bayern, wenn auch schwankungsanfälliger, ist der Bayerische Aktienindex BAIX. Mit einem Flex-Invest-Zertifikat können Anlegerinnen und Anleger an dessen Entwicklung partizipieren.

Jedes Jahr im September schaut die Welt nach Bayern. Auf dem Oktoberfest dreht sich alles um Bier, Gaudi und die Frage, was eine Maß dieses Mal kostet. Inzwischen werden die Festzelte wieder abgebaut und die Gäste sind abgereist. Doch auch im Rest des Jahres kann für Anlegerinnen und Anleger ein Blick auf den Freistaat interessant sein – vor allem auf seine Wirtschaft.

Weltmarktführer aus Bayern

Im BAIX sind 24 Unternehmen vertreten. Siemens, Allianz, Adidas und BMW dürften den meisten bekannt sein. Daneben enthält der Index auch Firmen, deren Namen im Alltag eher seltener fallen, deren Produkte jedoch weltweit genutzt werden. Einige von ihnen sind in ihrem jeweiligen Geschäftsfeld sogar Weltmarktführer. Drei dieser Unternehmen haben einen Bezug zur Wiesn: Krones, Rational und Knorr-Bremse.

Der Weg des Bieres beginnt lange vor dem Anstich. Krones entwickelt und baut weltweit Anlagen für Brauereien und Getränkehersteller – vom Brauprozess über das Abfüllen bis zum Verpacken. Auch Münchner Traditionsbrauereien wie Paulaner und Augustiner setzen die Technik des Unternehmens ein.

Was zum Bier auf den Tisch kommt, führt zum nächsten Unternehmen im BAIX. Rational aus Landsberg am Lech stellt Kochsysteme für Restaurants, Kantinen und andere professionelle Küchen her. Auch auf der Wiesn wird damit gekocht. Laut Rational kamen die Geräte 2025 in 17 Festzelten und 35 Betrieben zum Einsatz.

Bei einem Wiesn-Besuch sollte das Auto besser zu Hause bleiben. Dass man trotzdem sicher hin- und zurückkommt, liegt unter anderem an Knorr-Bremse. Der Weltmarktführer bei Bremssystemen für Schienenfahrzeuge stattet eigenen Angaben zufolge die Münchner U- und S-Bahnen aus.

Brauereianlagen, Kochsysteme und Zugbremsen sind nur drei Beispiele dafür, wie unterschiedlich die Geschäftsmodelle der Mitglieder im BAIX sind. Zusätzlich beinhaltet der Index Versicherungen, Halbleiterhersteller und Automobilkonzerne. Alle Unternehmen sind in Bayern verwurzelt, ihre Kundschaft und ihre Märkte reichen jedoch häufig weit darüber hinaus.

Daheim investieren, global partizipieren

Mit dem Flex Invest Zertifikat 11/2031 auf den BAIX – Bayerischer Aktienindex können Anlegerinnen und Anleger an der Entwicklung des Index partizipieren. Das Zertifikat ist anfänglich zu nur 50 Prozent in den Index investiert. Der verbleibende Betrag wird zunächst sicher mit 15 Prozent p. a. verzinst in einer Barkomponente angelegt. Fällt der Index erstmalig auf Höhe des oder unter das Investitionslevel von 95 Prozent des Schlusskurses am anfänglichen Beobachtungstag (30.10.2026), werden weitere 10 Prozent von der Barkomponente in den BAIX – Bayerischer Aktienindex umgeschichtet. Genauso wird bei Erreichen der weiteren Investitionslevel (90, 85, 80 und 75 Prozent) verfahren. Dieses Papier spielt seine Stärken aus, wenn es zu kurzfristigen Rücksetzern kommt.

Die Rückzahlung des im Index investierten Anteils am Laufzeitende erfolgt durch Lieferung von Fondsanteilen des Amundi Bavarian Equity Fund – P-C/D entsprechend dem Bezugsverhältnis. Ein nicht lieferbarer Fondsbruchteil wird ausgezahlt. Eine eventuell verbliebene Barkomponente wird ebenfalls ausgezahlt. Das Indexzertifikat nimmt an der Kursentwicklung des BAIX – Bayerischer Aktienindex teil, und zwar in beide Richtungen. Bei einer Veräußerung während der Laufzeit können Anlegerinnen und Anleger auch einen Verlust erleiden, wenn etwa der Verkaufspreis unter dem Erwerbspreis liegt.

Flex Invest Zertifikat 11/2031 auf den BAIX – Bayerischer Aktienindex Basiswert BAIX – Bayerischer Aktienindex ISIN / WKN DE000UN97PN3 / UN97PN Liefergegenstand Amundi Bavarian Equity Fund Rückzahlungstermin 03.11.2031 Zinssatz 15 % p. a. Berechnungsbetrag EUR 1.000,- Emissionspreis EUR 1.025,- Emissionstag 03.11.2026 Zeichnungsfrist bis 29.10.2026* *vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung

Das Produkt ist eine Schuldverschreibung der UniCredit Bank GmbH. Im Falle einer Insolvenz des Emittenten, das heißt Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit, kann es zu Verlusten bis hin zum Totalverlust kommen.

Stand: 30.09.2026. Quelle: onemarkets (UniCredit Bank GmbH)