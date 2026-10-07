Blatt: Französische Regierung könnte Parlament bei Etateinsparungen umgehen

06. Okt (Reuters) - ⁠Die französische Regierung ist einem Zeitungsbericht zufolge notfalls bereit, das Parlament bei der Verabschiedung des Haushalts für 2027 zu umgehen. Um milliardenschwere Ausgabenkürzungen durchzusetzen, könnten spezielle verfassungsmäßige Befugnisse eingesetzt werden, ‌falls die Verhandlungen ins Stocken geraten, berichtete die Zeitung "Wall Street Journal" am Dienstag unter Berufung auf Finanzminister Roland Lescure. ⁠Dieser hat ⁠dem Blatt zufolge zwar Verhandlungsbereitschaft signalisiert, will jedoch bei zwei Punkten nicht nachgeben: Das Haushaltsdefizit dürfe maximal fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts betragen, und es dürfe keine Änderungen geben, die das Wirtschaftswachstum beeinträchtigten.

Die französische Regierung will mit einem ‌harten Sparkurs das hohe Haushaltsdefizit senken ‌und das Vertrauen der Finanzmärkte zurückgewinnen. Sie legte einen Haushaltsentwurf für 2027 vor, der Einsparungen von insgesamt 54 Milliarden Euro vorsieht. ⁠Darunter sind auch unpopuläre Maßnahmen, um die Nervosität der Anleiheinvestoren ‌vor der Präsidentschaftswahl im kommenden ⁠Jahr zu besänftigen.

In der Bevölkerung wächst der Unmut über die Sparpläne. Beschäftigte des öffentlichen Dienstes streikten bereits gegen den geplanten Lohnstopp. Die Proteste von Schülern gegen ‌mangelnde Mittel für Schulen weiten ⁠sich aus. Am Dienstag kam ⁠es erneut zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei. Ministerpräsident Sebastien Lecornu bezeichnete den Sparkurs aber als notwendig, um das Haushaltsdefizit in den Griff zu bekommen. Seine beiden Vorgänger waren über ihre Sparpläne gestürzt, und seit den vorgezogenen Parlamentswahlen 2024 verfügt die Regierung über keine eigene Mehrheit mehr.

(Bericht von Fabiola Aramburo in Mexico City, bearbeitet ⁠von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)