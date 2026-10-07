SpaceX will für 40 Milliarden Dollar KI-Chips von Nvidia kaufen

(Reuters) - Das Raumfahrtunternehmen SpaceX von Elon Musk will einem Medienbericht zufolge 40 Milliarden Dollar aufnehmen, um damit KI-Chips vom Technologieführer Nvidia zu kaufen. ‌Das von Elon Musk geführte Unternehmen wolle dafür rund zehn Milliarden Dollar an Bankkrediten und 30 ⁠Milliarden ⁠Dollar über Anleihen beschaffen, berichtete die "Financial Times" am Dienstag unter Berufung auf mehrere Insider.

Angeführt werde die Finanzierung vom Vermögensverwalter Apollo. Auch der Anleiheinvestor Pimco sei an den Gesprächen beteiligt. ‌Der Abschluss der Transaktion werde für ‌2027 erwartet. Stellungnahmen der genannten Unternehmen lagen zunächst nicht vor, Pimco lehnte einen Kommentar ab.

Massive Investitonsprogramme

Das Vorhaben ⁠unterstreicht den enormen Kapitalbedarf des Booms bei Künstlicher ‌Intelligenz (KI). Tech-Konzerne liefern sich ⁠ein Wettrennen um die fortschrittlichen Prozessoren und den Aufbau der nötigen Rechenkapazitäten. Musk, der auch das KI-Unternehmen xAI leitet, hatte im vergangenen ‌Monat angekündigt, die ⁠Zahl der von Nvidia ⁠genutzten Chips massiv erhöhen zu wollen.

Nvidia, der führende Anbieter von KI-Prozessoren, hatte seinerseits im August Finanzierungsplattformen mit Partnern wie Apollo und Blackrock ins Leben gerufen, um mehr als 500 Milliarden Dollar für KI-Infrastrukturprojekte zu mobilisieren.