Borouge International baut Recycling-Standorte in Thüringen und Steiermark aus

Wien, 07. ⁠Okt (Reuters) - Borouge International erweitert seine Kapazitäten für das mechanische Recycling von Kunststoffen in Europa. Dazu werde in die Standorte Niedergebra in Deutschland und Wildon in ‌Österreich investiert, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. "Kreislaufmaterialien sind in Europa und weltweit eine strategische Ressource", sagte ⁠Dirk ⁠Langhammer, der bei Borouge für Kreislauflösungen zuständig ist. Sie trügen nicht nur dazu bei, Nachhaltigkeits- und Regulierungsanforderungen zu erfüllen, sondern stärkten auch die Wettbewerbsfähigkeit und die Widerstandsfähigkeit von Lieferketten. Zur Höhe der Investition ‌machte das Unternehmen keine Angaben.

Borouge ‌International ist 2026 aus dem Zusammenschluss der Petrochemieunternehmen Borealis, Borouge Plc und Nova Chemicals entstanden. Hinter dem Konzern ⁠mit Hauptsitz in Wien stehen der staatliche Ölkonzern der ‌Vereinigten Arabischen Emirate, Adnoc, ⁠und die österreichische OMV.

Am Standort Niedergebra in Thüringen soll die jährliche Produktionskapazität für recycelte Misch-Polyolefine um knapp neun Kilotonnen erhöht und im ersten ‌Quartal 2027 verfügbar ⁠sein. In Wildon in der ⁠Steiermark wird die Kapazität für recyceltes Polyethylen um bis zu fünf Kilotonnen erweitert und soll im vierten Quartal 2027 zur Verfügung stehen. Als einen Treiber für die Investitionen nannte das Unternehmen auch regulatorische Entwicklungen wie die geplante Verpackungsverordnung der EU (PPWR).

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Christian Rüttger. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)