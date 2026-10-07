BSI: Nur jede zehnte Firma für KI-Attacke gerüstet - "alarmierende Zahl"

Berlin, 07. Okt (Reuters) - ⁠Nur wenige Unternehmen in Deutschland sind ausreichend auf Cyberangriffe mit Künstlicher Intelligenz (KI) vorbereitet. Lediglich etwa jede zehnte Firma hat Schutzmaßnahmen etabliert, obwohl bereits jede sechste in den vergangenen zwölf Monaten einen Vorfall oder Betrugsversuch registriert hat, wie am Mittwoch aus einer Studie des TÜV-Verbands und des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hervorgeht, für die über 500 größere Unternehmen befragt ‌wurden. "Das ist definitiv eine alarmierende Zahl", sagte BSI-Vizepräsident Thomas Caspers in Berlin. KI sei zwar in der Breite der Wirtschaft angekommen, aber nur die Hälfte der Firmen setze die Technologie ein. "Das Potenzial von KI wird von ⁠Unternehmen in Deutschland ⁠momentan bei weitem noch nicht ausgeschöpft." Dies gelte vor allem für die Abwehr von Hackerangriffen.

Die häufigste Angriffsform sind demnach mit 90 Prozent der Fälle täuschend echte Phishing-Mails, wobei versucht wird, an Passwörter, Bankdaten oder andere Daten heranzukommen. Zudem nannten 40 Prozent automatisierte Angriffsskripte und elf Prozent Deepfakes, also gefälschte Audio- oder Videoaufnahmen. Dennoch sind die meisten Firmen laut Studie unzureichend vorbereitet. Nur elf Prozent der Betriebe, die KI nutzen oder dies planen, verfügen über spezielle Abläufe ‌für den Umgang mit KI-bezogenen Sicherheitsvorfällen.

"WIR STEHEN NICHT AM RANDE DES ‌WELTUNTERGANGS"

In den vergangenen Monaten haben sich hochentwickelte KI-Programme - sogenannte KI-Agenten, die Aufgaben weitgehend eigenständig erledigen - wiederholt verselbstständigt. Sie umgingen Sicherheitsvorkehrungen und drangen in die IT-Systeme Dritter ein. Dies löste eine Debatte über Risiken der Technologie aus. "Wir stehen nicht am Rande des Weltuntergangs", ⁠sagte Caspers dazu. "Die Welt geht nicht von dem unter, was derzeit in Künstlicher Intelligenz möglich ist." Er räumte aber ‌ein, dass KI die ohnehin angespannte Cybersicherheitslage verändere und verschärfe. ⁠Es gebe vor allem Angriffe mit sogenannter Ransomware, also einer Schadsoftware, die Computer oder ganze IT-Systeme lahmlege. Beim Angriff auf die Berliner Senatsverwaltung habe man jüngst gesehen, wie über Erpresserversuche Daten in falsche Hände gelangten.

Der Präsident des TÜV-Verbands, Dirk Stenkamp, warnte, die registrierten Vorfälle könnten nur die "Spitze des Eisbergs" sein. Zugleich ‌würden in der Cyberabwehr die Möglichkeiten von Künstlicher Intelligenz noch ⁠längst nicht ausgeschöpft. "Das schafft eine offene Flanke, denn ⁠während Angreifer mit KI schneller und zielgerichteter werden, muss auch die Cyberabwehr technologisch nachziehen", sagte Stenkamp. Unabhängige Prüfungen könnten eine Vertrauenslücke bei der Sicherheit von KI-Tools schließen.

"NOCH NICHT IM KI-ZEITALTER ANGEKOMMEN - VIEL GETESTET"

BSI-Vizepräsident Caspers betonte, dass es Risiken auch für Firmen ohne eigenen KI-Einsatz gebe. Sich intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen, lohne sich daher für alle Betriebe.

"Wir sind noch nicht im echten KI-Zeitalter angekommen", sagte Caspers mit Blick darauf, dass KI noch nicht dafür eingesetzt werde, was wirklich sinnvoll sei. "Es wird wahnsinnig viel probiert - man testet erstmal alles aus, was irgendwie geht." Wichtig sei hier, dass Innovation weiter möglich sein müsse, aber es dürften auch keine großen globalen Schäden ⁠dabei entstehen. Deutschland sei auf gutem Weg, im Wettbewerb mit den großen europäischen KI-Modellen mitzuhalten, allerdings werde man wohl nicht das Leistungsniveau der US-Konkurrenz erreichen.

(Bericht von Klaus Lauer. Redigiert von Ralf Bode. - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)