Bulgarien stellt Suche nach Schiffsbesatzung nach Drohnenangriff ein

Sofia, 07. ⁠Okt (Reuters) - Bulgarien hat die Suche nach der vermissten Besatzung eines Frachters eingestellt, der nach einem Drohnenangriff im Schwarzen Meer gesunken war. Vizeadmiral Rumen Nikolow von der Seesicherheitsbehörde sagte im ‌Fernsehsender Nova TV am Mittwoch, von den Seeleuten fehle jede Spur, und die Rettungsaktion werde nicht wieder aufgenommen. Es ⁠seien ein ⁠Rettungsboot, drei Rettungsflöße und Ausrüstungsteile gefunden worden.

Bei dem Angriff in der ausschließlichen Wirtschaftszone Bulgariens, rund 130 Kilometer vor der Küste nahe der Stadt Bjala, waren am Dienstag zwei Schiffe getroffen worden. Während die Besatzung des beschädigten ‌zweiten Schiffes gerettet werden konnte, bleibt die ‌Crew des gesunkenen Frachters vermisst. Der Vorfall ereignete sich in einem Such- und Rettungsgebiet, nicht in den bulgarischen Hoheitsgewässern, die ⁠sich bis zu zwölf Seemeilen vor der Küste erstrecken.

Wer hinter ‌dem Angriff mit Luft- und ⁠Seedrohnen steckt, ist unklar. Der bulgarische Ministerpräsident Rumen Radew erklärte der Nachrichtenagentur BTA zufolge am Dienstag, es sei offen, ob die Drohnen aus Russland oder ‌der Ukraine stammten. Der ukrainische ⁠Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte dagegen ⁠in einer Videobotschaft, eine gemeinsame Untersuchung mit der bulgarischen Marine habe ergeben, dass Russland hinter dem Angriff stecke.

Als Reaktion auf den Vorfall kündigte Radew am Mittwoch an, dass seine Regierung den Kauf von fünf weiteren Flugabwehrsystemen beschließen werde. Bulgarien grenzt zwar an keine der beiden Kriegsparteien, nimmt als Nato-Mitglied jedoch eine strategische Position am ⁠Schwarzen Meer ein.

(Bericht von Alex LefkowitzBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)