Bundesregierung blockiert Verkauf von Logistiker Zippel an chinesische Cosco

Berlin/Düsseldorf, 07. Okt (Reuters) - ⁠Die Bundesregierung blockiert wegen Sicherheitsbedenken den Verkauf des Hamburger Logistikunternehmens Zippel an den chinesischen Staatskonzern Cosco. Das Bundeskabinett habe am Mittwoch der Untersagung des Erwerbs von 80 Prozent der Stimmrechte zugestimmt, teilte das Wirtschaftsministerium mit. Der Erwerb hätte demnach Abhängigkeiten vertieft und die Widerstandsfähigkeit von Lieferketten in ‌Deutschland und der EU gefährdet. Zippel ist darauf spezialisiert, Containerfracht vor allem von den Nordseehäfen Hamburg und Bremerhaven per Lkw und Bahn nach Ostdeutschland zu transportieren. Das 1876 gegründete ⁠Unternehmen mit Sitz ⁠in Hamburg beschäftigt rund 350 Mitarbeiter.

"Wir hätten uns ein anderes Ergebnis gewünscht und halten unsere unternehmerische Entscheidung nach wie vor für richtig", sagte Zippel-Geschäftsführer Axel Plaß. Für die Kunden und Beschäftigten ändere sich dadurch nichts, das Tagesgeschäft laufe unverändert weiter. Über den weiteren Umgang mit der Entscheidung befinde Cosco. Von dem chinesischen Unternehmen war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

Deutschland heiße ‌als größte Volkswirtschaft Europas ausländische Investitionen willkommen, erklärte das ‌Bundeswirtschaftsministerium. Gleichzeitig könnten Investitionen, die die Sicherheit des Landes gefährdeten, auf Grundlage des Außenwirtschaftsgesetzes geprüft und untersagt werden. Die Bundesregierung prüfe jährlich im Durchschnitt etwa 300 Erwerbsfälle. Dabei sei es bisher in insgesamt ⁠acht Fällen zu einer Untersagung des Erwerbs gekommen.

BUNDESREGIERUNG BEGRENZTE BETEILIGUNG BEI HHLA

Cosco hatte vor Jahren für ‌Schlagzeilen gesorgt, als der chinesische Konzern bei einem ⁠der vier Hamburger Containerterminals einstieg. Die Bundesregierung unter dem damaligen Kanzler Olaf Scholz (SPD) hatte das Geschäft mit dem Hafenbetreiber HHLA im Mai 2023 erst nach langem Ringen freigegeben und den Cosco-Anteil am Terminal Tollerort auf unter 25 Prozent begrenzt. Kritik ‌an der Beteiligung gab es vor allem aus ⁠dem damals von den Grünen geführten Wirtschaftsministerium.

Zippel-Geschäftsführer ⁠Plaß hatte im Juni in einem Interview der "Deutschen Verkehrs-Zeitung" gesagt, dass das Bundeswirtschaftsministerium bei seinem Investitionsprüfverfahren nach der Freigabe durch das Bundeskartellamt in eine zweite Runde gegangen sei. Bei dieser genaueren Prüfung gehe es beispielsweise um die Frage, wie Zippel "bei der Software aufgestellt" sei und ob mit sensiblen Daten operiert werde. "Wir kennen den Inhalt unserer Container in der Regel nicht, wir sind ja nur ein kleiner Teil der Lieferkette", erklärte der Geschäftsführer. Die IT-Architektur sei deutsch und europäisch. Abschließend sagte Plaß damals: "Zippel mit rund 1,5 Prozent Marktanteil ⁠ist die öffentliche Aufregung nicht wert."

(Bericht von Holger Hansen, Mitarbeit Tom Käckenhoff, redigiert von Philipp Krach.Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)