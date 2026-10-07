Chemie-Nobelpreis geht an Henri Kagan und Kenso Soai

Stockholm, 07. ⁠Okt (Reuters) - Der Nobelpreis für Chemie geht in diesem Jahr an die Wissenschaftler Henri Kagan (Frankreich) und Kenso Soai (Japan). Sie werden für die Entdeckung nichtlinearer Effekte ‌und der Autokatalyse in der asymmetrischen organischen Synthese ausgezeichnet, die etwa zur Entwicklung neuer Arzneimittel dient, ⁠wie die ⁠Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften am Mittwoch in Stockholm mitteilte.

"Der diesjährige Preis befasst sich mit der Grundlagenchemie", sagte der Vorsitzende des Nobelkomitees für Chemie, Heiner Linke. Viele Moleküle kämen in zwei ‌verschiedenen Versionen vor. "Wie meine Hände. ‌Sie sind das Spiegelbild des anderen, sie sehen gleich aus, sind jedoch nicht identisch. Ich kann meine ⁠Hände nicht deckungsgleich aufeinanderlegen." Solche Moleküle werden als chiral ‌bezeichnet, abgeleitet vom griechischen ⁠Wort für Hand. Die Entdeckungen von Kagan und Soai halfen zu verstehen, wie dies entstehen kann. Ihre Forschung ist für die Herstellung von ‌Medikamenten wichtig.

Der Nobelpreis gilt ⁠international als eine der ⁠wichtigsten wissenschaftlichen Auszeichnungen. Im vergangenen Jahr waren im Bereich Chemie die Wissenschaftler Susumu Kitagawa (Japan), Richard Robson (Großbritannien) und Omar Yaghi (Jordanien) ausgezeichnet worden. Sie wurden für die Entwicklung sogenannter metallorganischer Gerüstverbindungen (MOF) geehrt.

(Bericht von Johan Ahlander, Niklas Pollard, and Marie Mannes, bearbeitet von Matthias Inverardi, redigiert von Ralf Banser. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)