DAX-FLASH: Erholung stockt - Moderate Verluste erwartet
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach drei Börsentagen mit Gewinnen in Folge könnte die Erholung am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte eine Auszeit nehmen. Knapp zwei Stunden vor dem Handelsbeginn wurden etwas tiefere Kurse erwartet. Der Broker IG berechnete den Leitindex Dax zuletzt knapp ein halbes Prozent niedriger auf gut 25.335 Zähler.
Angesichts der kurz bevorstehenden Saison der Quartalsbilanzen großer US-Konzerne könnten sich Investoren zurückhalten. Dazu beitragen könnte auch ein wieder steigender Ölpreis und die trotz einer jüngsten Entspannung noch immer hohen Renditen an den Anleihemärkten, insbesondere französischer Staatspapiere./bek/mis
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