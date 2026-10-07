Dax niedriger erwartet - Fed-Protokolle und Industriedaten im Blick

Reuters · Uhr
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Frankfurt, 07. ⁠Okt (Reuters) - Der Dax wird am Mittwoch der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Verlusten in den Handel starten. Am Dienstag hatte der deutsche Leitindex 0,8 Prozent höher bei 25.449,19 ‌Punkten geschlossen. In den USA erreichten der Index der Technologiebörse Nasdaq und der breit gefasste S&P-500-Index sogar neue Rekordhochs. ⁠Für die ⁠steigenden Kurse an den Aktienmärkten hatte eine weitgehende Stabilisierung am Öl- und Anleihemarkt gesorgt. Experten mahnten jedoch zur Vorsicht, da der Preis für Nordsee-Rohöl der Sorte Brent nach wie vor um die 100-Dollar-Marke pendelte. Problematisch für die ‌Märkte bleibe auch die Aussicht auf ‌höhere Zinsen.

Das Rätseln über die Geldpolitik wichtiger Zentralbanken dürfte die Anleger auch am Mittwoch beschäftigen.

• Die US-Notenbank Fed legt die ⁠Protokolle ihrer jüngsten Sitzung vor, auf der sie die Zinsen ‌erstmals in diesem Jahr angehoben ⁠hatte.

• Vor dem Hintergrund der Turbulenzen an den Anleihemärkten stehen im Tagesverlauf mehrere Reden von Vertretern der Europäischen Zentralbank (EZB) an.

• Bei den Konjunkturdaten warten Anleger auf ‌die Zahlen zur deutschen ⁠Industrieproduktion im August.

• Auf der ⁠Unternehmensseite will die Porsche AG auf einem Kapitalmarkttag eine neue Strategie präsentieren, die den Autobauer aus der Krise führen soll.

• Die Tarifverhandlungen für die Metall- und Elektroindustrie starten in den Bezirken Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Dienstag

Dax 25.449,19

EuroStoxx50 6.272,23

EuroStoxx50-Future 6.294,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Dienstag Prozent

Dow Jones 51.521,28 +0,5%

Nasdaq

S&P 500 7.818,93 +0,6%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Mittwoch Uhr Prozent

Nikkei 70.161,79 -0,7%

Shanghai Kein Handel

Hang Seng 24.140,80 -0,5%

(Bericht von Sanne Schimanski, redigiert ⁠von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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