Dax weitet Minus aus – wildes Auf und Ab bei Porsche

Nach drei Börsentagen mit Gewinnen gerät zur Wochenmitte die Erholung am deutschen Aktienmarkt ins Stocken. In der ersten Handelsstunde auf Xetra sank der Dax um bis zu rund ein Prozent auf 25.203 Zähler. Am Vortag hatte der deutsche Leitindex zeitweise die Marke von 25.500 Punkten hinter sich gelassen, die sich aber als Widerstand erweist.

Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten fiel zu Handelsbeginn um 0,6 Prozent. Im Lauf der ersten Handelsstunde grenzte der Index die Verluste aber ein. Der Eurozonen-Leitindex Euro Stoxx 50 gab wie der Dax in der Spitze um rund ein Prozent nach.

Angesichts der anstehenden Saison der Quartalsbilanzen halten sich Investoren zumindest in Europa zurück. Hohe Ölpreise und die trotz einer jüngsten Entspannung noch immer hohen Renditen an den Anleihemärkten, insbesondere französischer Staatsanleihen, verunsichern. Die von den Staatsschulden in Europa ausgehenden Risiken würden noch immer unterschätzt, hieß es von der Privatbank Merck Finck.

Porsche-Sparpläne treiben VW-Aktie an

Gegen den schwachen Gesamttrend klar im Plus notiert in der ersten Handelsstunde die Aktie von VW. In der Spitze ging es für die im Dax notierte Vorzugsaktie um gut zwei Prozent nach oben über die Marke von 70 Euro.

Hintergrund ist die Vorstellung der neuen Strategie bei Tochter Porsche, an der VW gut drei Viertel der Anteile hält. Der schwächelnde Sport- und Geländewagenbauer will in den nächsten Jahren kräftig Kosten sparen und sich stärker auf Fahrzeuge mit besonders hoher Marge ausrichten. Unter anderem dadurch soll Porsche wieder profitabler werden, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte.

Die operative Gewinnmarge im Konzern soll aber nach wie vor mittelfristig zehn bis 15 Prozent erreichen und langfristig das obere Ende dieser Spanne. Im ersten Halbjahr 2026 waren es 7,8 Prozent. Absolut strebt Porsche in einigen Jahren einen Umsatz zwischen 41 und 45 Milliarden Euro an (2025: 36,4 Milliarden).

Die im MDax notierte Vorzugsaktie des Unternehmens gewann nach Handelsstart zwar zunächst gut fünf Prozent. Noch in der ersten Handelsstunde aber drehte der Kurs zwischenzeitlich in den negativen Bereich. Zuletzt blieb immerhin ein leichtes Plus.

Seit Jahresbeginn liegt der Aktienkurs damit weiterhin rund sechs Prozent im Minus.

(mit Material von dpa-AFX)

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