Debatte über Größe des Datenlecks beim BND

Berlin, 07. Okt (Reuters) - ⁠Nach der Verhaftung des früheren BND-Präsidenten August Hanning wegen Spionage gibt es Differenzen in der Frage, wie groß das Datenleck und der Schaden für die Geheimdienste tatsächlich sind. Der Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums (PKGr), Marc Henrichmann, relativierte im Deutschlandfunk den Fall und verwies darauf, dass die Übergabe von BND-internen Dokumenten an Hanning durch den Mitarbeiter D. 2022 endete. "Ich würde jetzt mal ausschließen, dass ein Büroleiter in der Lage ‌ist, jetzt in heutigen Zeiten, auch unter den heutigen Geheimschutzregeln, dermaßen breite Informationen abschöpfen zu können", fügte er auf die Frage nach dem früheren Spionagefall von Günther Guillaume unter Kanzler Willy Brandt hinzu. Dagegen hieß es in Sicherheitskreisen, es ⁠handele sich um einen "Super-Gau".

Mit ⁠Blick auf die mögliche Reaktion ausländischer Dienste sei man sich einig, dass der Fall "sehr, sehr ernst" sei, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters aus Sicherheitskreisen. Als Büroleiter habe der nun ebenfalls verhaftete Manfred D. Zugang zu allen Dokumenten gehabt, von denen er rund 2000 an Hanning weitergereicht haben soll. Manfred D. war bereits Büroleiter unter Hanning in dessen Zeit als BND-Chef und blieb in dieser Funktion auch unter anderen Präsidenten bis 2025. Er wurde in diesem Jahr pensioniert und war erst 2025 auf einen anderen ‌Posten versetzt worden. Offenbar hat die ermittelnde Generalstaatsanwaltschaft nur Beweise für die Weitergabe ‌vertraulicher Dokumente bis 2022 gefunden. Hanning wird unter anderem landesverräterische Ausspähung, versuchter Landesverrat und geheimdienstliche Agententätigkeit vorgeworfen.

Der stellvertretende PKGr-Vorsitzende Konstantin von Notz (Grüne) warf dem Bundesinnenministerium vor, die Dimension des Falls falsch einzuschätzen. Es gehe nicht nur um den Fall Hanning. Die Spionageabwehr und das Beamtenrecht unterlägen ⁠dem dem Innenministerium, sagte von Notz der Nachrichtenagentur Reuters. Er verwies auf das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV). "Aus unserer Sicht hochproblematisch ist die ‌bisherige Nicht-Position des Bundesinnenministers", sagte von Notz. Es habe bereits frühere ⁠Hinweis des PKGr für nötige Verschärfungen gegeben. "Darüber hinaus hat man aber nichts unternommen. Das wäre jedoch dringend nötig gewesen. Denn es handelt sich offenkundig um durchaus strukturelle Probleme." Von Notz verwies darauf, dass Hanning nach seiner Zeit beim BND noch jahrelang Staatssekretär im Bundesinnenministerium gewesen sei. "Schon deswegen müsste das Haus ein großes Eigeninteresse haben, den Dingen ‌auf den Grund zu gehen. Alexander Dobrindt muss zwingend seinen Teil ⁠zur Aufklärung beitragen."

Der CDU-Politiker Henrichmann kündigte an, dass man ⁠sich nun über die Konsequenzen aus dem Fall unterhalten müsse. "Wir haben (...) kontrolltechnisch jetzt viele Ideen auf dem Tisch, die wir natürlich jetzt auch im Lichte der neuen Entwicklung noch mal überdenken werden", sagte er. Dabei gehe es nicht nur um Regelungen für BND-Präsidenten. "Wir werden uns das alles komplett neu anschauen müssen." Er sagte, dass der neue BND-Chef Martin Jäger bereits eine sehr harte Linie angekündigt habe.

Bereits am Montag war ein Verbot für Beratungstätigkeiten für BND-Präsidenten nach Ende ihrer Amtszeit gefordert worden. "Der Vorgang wirft auch die Frage auf, welche Beschäftigungen und Geschäftstätigkeiten für hochrangige Angehörige von Sicherheitsbehörden während und nach ihrer Dienstzeit eigentlich zulässig sein sollten", sagte auch der Hamburger Innensenator Andy Grote, der Vorsitzende der Innenministerkonferenz (IMK) ist, dem "Kölner Stadtanzeiger". Es spreche viel ⁠dafür, die bestehenden Regelungen zu überprüfen und zu einer strengeren Praxis zu kommen. Die Nichtregierungsorganisation LobbyControl forderte eine lebenslange Karenzzeit für sicherheitsrelevante Positionen, um Integrität und Sicherheitsinteressen zu schützen.

(Bericht von Andreas Rinke. Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)