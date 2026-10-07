Deutz: Die Aktie braucht jetzt ein Zwischentief

Was bewegt die Aktie?

Deutz hat sich mit der Übernahme des Flensburger Fahrzeugbau FFG deutlich stärker in Richtung Rüstungsanbieter bewegt. FFG erzielte im vergangenen Jahr rund 760 Millionen Euro Umsatz und gehört bei militärischen Land- und Spezialfahrzeugen in Europa zu den größeren Anbietern. Für Deutz verändert diese Akquisition die Ausgangslage spürbar.

Der Kaufpreis lag bei rund 1,6 Milliarden Euro und damit etwa beim Zweifachen des Jahresumsatzes. Dieser Preis wirkt fair, weil FFG ein höheres Margenprofil mitbringt als Deutz insgesamt. Dadurch kann der höhere Anteil des Rüstungsgeschäfts eine höhere Bewertung der Aktie rechtfertigen.

Operativ liefert FFG starke Zahlen. Im ersten Halbjahr 2026 stieg der Auftragseingang um fast 30 Prozent. Der Umsatz legte um elf Prozent auf 1,12 Milliarden Euro zu. Das bereinigte Ebit erreichte 80 Millionen Euro und stieg um mehr als 43 Prozent. Die Marge verbesserte sich von fünf auf 7,1 Prozent.

Dazu kommt ein hoher Auftragsbestand, den FFG noch abarbeiten kann. Deutz bringt Motorentechnik und Energiesysteme ein, die sich mit den Fahrzeugen von FFG kombinieren lassen. Damit passt die Übernahme strategisch gut zum bestehenden Geschäft.

Auf der anderen Seite belastet das schwache Umfeld für Rüstungsaktien. Der Markt richtet den Blick stärker auf Luftverteidigung, Drohnentechnik, Loitering Munition und Systeme zur Drohnenabwehr. Dieser Fokus überlagert aktuell die positiven Impulse aus dem breiteren Rüstungssektor und reicht auch in das Deutz-Segment hinein.

Charttechnik

Bei elf Euro zeigte die Deutz-Aktie zunächst eine wichtige Unterstützung. Dieses Niveau lag nahe bei den Kursen von Anfang Mai und beim früheren Ausbruch über die Maihochs. Der Rücksetzer testete dieses Ausbruchsniveau erneut.

Nach der Kapitalerhöhung über rund 180 Millionen Euro zu etwa 11,70 Euro hätte dieser Bereich zusätzlichen Halt liefern können. Die Aktie fiel jedoch darunter. Damit liegt das kurzfristige Momentum auf der Unterseite.

Wichtig wird jetzt ein Anstieg über das Zwischenhoch. Dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie ein Zwischentief gebildet hat und wieder in Richtung 13 Euro laufen kann. Falls der Kurs das Gap noch schließt, wird Deutz spätestens dort wieder interessant.

Martins Einschätzung

Die fundamentale Ausgangsbasis hat sich für Deutz verbessert. Nach dem Rücksetzer liegt die Aktie ungefähr bei einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von 9,5 und damit etwa im Schnitt der vergangenen fünf Jahre. Für 2028 läge die Bewertung bei deutlichem Gewinnwachstum unter einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von acht, was zu niedrig wirkt.

Ein Rerating ist fällig. Nach einem belastbaren Zwischentief kann die Aktie wieder in den Bereich der alten Hochs um 13 bis 14 Euro laufen. Wenn die jüngste Konsolidierung bereits das Tief markiert, liegt ein mögliches Kursziel bei 15,80 Euro.