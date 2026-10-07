Einladung - Telefonkonferenz zum Lagebericht des dritten Quartals 2026
VAT Group AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung
Einladung - Telefonkonferenz zum Lagebericht des dritten Quartals 2026
07.10.2026 / 22:00 CET/CEST
VAT lädt Sie herzlich zur Telefonkonferenz zum Lagebericht des dritten Quartals 2026 ein.
Urs Gantner, CEO, und Fabian Chiozza, CFO, werden einen Überblick über die Geschäftsbedingungen im dritten Quartal 2026 präsentieren und ein Update zu den Erwartungen für den Rest des Jahres geben. Im Anschluss an die formellen Ausführungen gibt es eine Frage-und-Antwort-Runde.
Datum: Donnerstag, 15. Oktober 2026
Zeit: 10.00 Uhr MESZ
Teilnehmer werden gebeten sich HIER vor zu registrieren; sie erhalten dann spezielle Einwahldetails, um einfach und schnell auf den Anruf zuzugreifen.
Teilnehmer die sich nicht vorregistrieren können, können sich hier einwählen:
+41 58 310 50 00 (Europe)
+44 207 107 0613 (UK)
+1 631 570 5613 (USA)
Bitte rufen Sie 5-10 Minuten vor der Telefonkonferenz an.
Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird ca. eine Stunde nach der Veranstaltung in der IR-Sektion (LINK) der VAT-Website verfügbar sein.
Mit freundlichen Grüssen
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