Einladung - Telefonkonferenz zum Lagebericht des dritten Quartals 2026

EQS Group · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

VAT Group AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung
Einladung - Telefonkonferenz zum Lagebericht des dritten Quartals 2026

07.10.2026 / 22:00 CET/CEST

VAT lädt Sie herzlich zur Telefonkonferenz zum Lagebericht des dritten Quartals 2026 ein.

Urs Gantner, CEO, und Fabian Chiozza, CFO, werden einen Überblick über die Geschäftsbedingungen im dritten Quartal 2026 präsentieren und ein Update zu den Erwartungen für den Rest des Jahres geben. Im Anschluss an die formellen Ausführungen gibt es eine Frage-und-Antwort-Runde.

Datum: Donnerstag, 15. Oktober 2026

Zeit: 10.00 Uhr MESZ

Teilnehmer werden gebeten sich HIER vor zu registrieren; sie erhalten dann spezielle Einwahldetails, um einfach und schnell auf den Anruf zuzugreifen.

Teilnehmer die sich nicht vorregistrieren können, können sich hier einwählen:
+41 58 310 50 00 (Europe)
+44 207 107 0613 (UK)
+1 631 570 5613 (USA)

Bitte rufen Sie 5-10 Minuten vor der Telefonkonferenz an.

Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird ca. eine Stunde nach der Veranstaltung in der IR-Sektion (LINK) der VAT-Website verfügbar sein.

Mit freundlichen Grüssen

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
VAT Group AG
Head Marketing, Communications,
Investor Relations
Michel R. Gerber
T +41 81 553 70 13
investors@vatgroup.com
Investor Relations
Christopher Wickli
+41 81 553 75 39

Ende der Medienmitteilungen
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:VAT Group AG
Seelistrasse 1
9469 Haag
Schweiz
Telefon:+41 81 771 61 61
Fax:+41 81 771 48 30
E-Mail:reception@vat.ch
Internet:www.vatvalve.com
ISIN:CH0311864901
Börsen:SIX Swiss Exchange
EQS News ID:2412148
Ende der MitteilungEQS News-Service

2412148 07.10.2026 CET/CEST

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
VAT Group

Das könnte dich auch interessieren

EQS-DD: Deutz AG: Dr. Rudolf Maier, Kaufgestern, 09:01 Uhr · EQS Group
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Frankreichs Haushaltskrise
Wie du einen schwachen Euro im Depot nutzen kannstheute, 14:00 Uhr · onvista
Plus
Trader-Spiel 2026
Turnaround-Chancen: Diese Aktien habe ich bisher gekauftgestern, 07:01 Uhr · onvista
Plus
Mehr als KI-Spekulation
Diese drei Robotik-Aktien sind jetzt spannend05. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen