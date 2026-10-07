Einnahmen aus Hundesteuer stagnieren auf Rekordniveau - Futter teurer

Berlin, ⁠07. Okt (Reuters) - Die Hundehaltung in Deutschland bringt dem Staat verlässlich hohe Einnahmen. Insgesamt kassierten die Kommunen im vergangenen Jahr rund 429,7 Millionen Euro aus ‌der Hundesteuer, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch anlässlich des Welthundetags am 10. Oktober mitteilte. Das ⁠waren ⁠0,1 Prozent weniger als im Rekordjahr 2024. Im Zehnjahresvergleich zeigt sich jedoch weiterhin ein deutlicher Anstieg: Die Einnahmen lagen um 33,4 Prozent über dem Wert von 2015, als sie noch ‌322 Millionen Euro betrugen.

Die Hundesteuer ist ‌eine Gemeindesteuer, deren Höhe die jeweilige Kommune festlegt. Zudem kann der Betrag von der Anzahl der ⁠Hunde im Haushalt oder der Rasse abhängen. Höhere ‌Einnahmen bedeuten den Statistikern ⁠zufolge daher nicht zwangsläufig, dass auch die Zahl der gehaltenen Hunde gestiegen ist.

Gleichzeitig mussten Tierhalter mittelfristig deutlich tiefer für Futter in die ‌Tasche greifen. Zwar ⁠verteuerte sich Hunde- und ⁠Katzenfutter im vergangenen Jahr mit einem Plus von 0,4 Prozent unterdurchschnittlich. Zum Vergleich: Die Gesamtinflation lag bei 2,2 Prozent. Im Fünfjahresvergleich stiegen diese Futterpreise jedoch um 35,8 Prozent und damit erheblich stärker als die allgemeinen Verbraucherpreise, die im selben Zeitraum um 21,9 Prozent zulegten.

(Bericht von ⁠Rene Wagner, redigiert von Ralf Banser - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)