EQS-Adhoc: Fresenius Medical Care AG : Wechsel im Vorstandsvorsitz – Shervin J. Korangy folgt auf Helen Giza
EQS-Ad-hoc: Fresenius Medical Care AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
Fresenius Medical Care AG : Wechsel im Vorstandsvorsitz – Shervin J. Korangy folgt auf Helen Giza
07.10.2026 / 16:54 CET/CEST
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Bad Homburg, (7. Oktober 2026) – Der Aufsichtsrat der Fresenius Medical Care AG hat heute einstimmig beschlossen, Shervin J. Korangy mit Wirkung zum 12. Oktober 2026 zum Vorsitzenden des Vorstands zu bestellen. Sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft hat Shervin J. Korangy niedergelegt. Die langjährige Vorsitzende des Vorstands Helen Giza wird mit Wirkung zum Ablauf des 11. Oktober 2026 aus der Gesellschaft ausscheiden. Der Aufsichtsrat dankt Helen Giza für ihre Verdienste um das Unternehmen.
Kontakt:
Dr. Dominik K. Heger
Executive Vice President
Global Head of Investor Relations, Market & Competition, Sustainability
& Head of Investor Relations
Fresenius Medical Care AG
Else-Kroener-Strasse 1, 61352 Bad Homburg v.d. Hoehe, Germany
P +49 6172 2685822
Dominik.Heger@FreseniusMedicalCare.com
www.FreseniusMedicalCare.com
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Fresenius Medical Care AG
|Else-Kröner-Straße 1
|61352 Bad Homburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0) 6172- 609 2525
|Fax:
|+49 (0) 6172- 609 2301
|E-Mail:
|ir@freseniusmedicalcare.com
|Internet:
|www.freseniusmedicalcare.com
|ISIN:
|DE0005785802
|WKN:
|578580
|Indizes:
|DAX
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|549300CP8NY40UP89Q40
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