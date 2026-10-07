EQS-Adhoc: Fresenius Medical Care AG : Wechsel im Vorstandsvorsitz – Shervin J. Korangy folgt auf Helen Giza

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EQS-Ad-hoc: Fresenius Medical Care AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
Fresenius Medical Care AG : Wechsel im Vorstandsvorsitz – Shervin J. Korangy folgt auf Helen Giza

07.10.2026 / 16:54 CET/CEST
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Bad Homburg, (7. Oktober 2026) – Der Aufsichtsrat der Fresenius Medical Care AG hat heute einstimmig beschlossen, Shervin J. Korangy mit Wirkung zum 12. Oktober 2026 zum Vorsitzenden des Vorstands zu bestellen. Sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft hat Shervin J. Korangy niedergelegt. Die langjährige Vorsitzende des Vorstands Helen Giza wird mit Wirkung zum Ablauf des 11. Oktober 2026 aus der Gesellschaft ausscheiden. Der Aufsichtsrat dankt Helen Giza für ihre Verdienste um das Unternehmen.

Kontakt:

Dr. Dominik K. Heger

Executive Vice President

Global Head of Investor Relations, Market & Competition, Sustainability

& Head of Investor Relations

Fresenius Medical Care AG

Else-Kroener-Strasse 1, 61352 Bad Homburg v.d. Hoehe, Germany

P +49 6172 2685822

Dominik.Heger@FreseniusMedicalCare.com

www.FreseniusMedicalCare.com

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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Fresenius Medical Care AG
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg
Deutschland
Telefon:+49 (0) 6172- 609 2525
Fax:+49 (0) 6172- 609 2301
E-Mail:ir@freseniusmedicalcare.com
Internet:www.freseniusmedicalcare.com
ISIN:DE0005785802
WKN:578580
Indizes:DAX
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; NYSE, Börse Luxemburg
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