EQS-Adhoc: VINCORION SE: VINCORION SE steigert Umsatz in den ersten 9 Monaten 2026 um 41 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum; Jahresprognose erhöht

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EQS-Ad-hoc: VINCORION SE / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Quartal/Prognose / Gesamtjahr
VINCORION SE: VINCORION SE steigert Umsatz in den ersten 9 Monaten 2026 um 41 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum; Jahresprognose erhöht

07.10.2026 / 15:45 CET/CEST
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VINCORION SE steigert Umsatz in den ersten 9 Monaten 2026 um 41 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum; Jahresprognose erhöht

Auf Basis vorläufiger Zahlen zum 30. September 2026 erzielte die VINCORION SE („VINCORION") einen Konzernumsatz von 87,5 Mio. € im dritten Quartal 2026; dies entspricht einem Anstieg von 39,8 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum (62,6 Mio. €). Bezogen auf die ersten neun Monate erhöhte sich der Konzernumsatz damit von 168,1 Mio. € um 41,4 % auf 237,7 Mio. €. Vor diesem Hintergrund erhöht der Vorstand seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 und geht von einem Konzernumsatz von 323 Mio. € bis 333 Mio. € aus (ursprünglich 280 Mio. € bis 320 Mio. €). Zudem rechnet der Vorstand nun mit einer höheren bereinigten EBIT-Marge von 18,5 % bis 19,5 % für das Geschäftsjahr 2026 (ursprünglich 18,0 % bis 19,0 %).

Dieser Anstieg ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf ein außergewöhnlich starkes drittes Quartal in einer traditionell schwächeren Sommersaison zurückzuführen.

VINCORION wird seine Ergebnisse für die ersten neun Monate am 11. November 2026 veröffentlichen.

Kontakt:

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Feldstrasse 155

22880 Wedel, Germany

ir@vincorion.com

Felix Zander (IR)

felix.zander@vincorion.com

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