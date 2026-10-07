EQS-News: CIO-Studie von Thoughtworks: 89 Prozent der CIOs mit mehr Verantwortung für neue Arbeitsabläufe und Personal als für IT-Infrastruktur

EQS-News: Thoughtworks / Schlagwort(e): Sonstiges/Research Update

CIO-Studie von Thoughtworks: 89 Prozent der CIOs mit mehr Verantwortung für neue Arbeitsabläufe und Personal als für IT-Infrastruktur



07.10.2026 / 08:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Umfrage unter 3.200 CIOs zeigt: weiterhin kein vorherrschendes Modell für Leitung bei Unternehmens-KI, während Zuständigkeiten von CIOs über IT-Kernbereich hinausgehen

Position des CAIO in Deutschland bereits oft besetzt – hohe Unabhängigkeit vom CIO

Besonders deutsche CIOs (41,2 %) fürchten Verantwortung für Probleme, die von der Belegschaft durch KI-Nutzung verursacht werden

CHICAGO und BERLIN, 7. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Eine neue weltweite Studie der internationalen Technologieberatung Thoughtworks zeigt: 89 % der Chief Information Officers (CIOs) sehen sich mittlerweile stärker in der Verantwortung für die Neugestaltung von Arbeitsabläufen und -modellen als für Managementaufgaben der zentralen IT-Infrastruktur.

Thoughtworks

Die Erhebung basiert auf einer Befragung von 3.200 CIOs in zehn Ländern, darunter 400 CIOs in Deutschland. Das Kernthema der Studie ist die Frage, wer den Einsatz von KI in Unternehmen steuert. Die Auswertungen machen deutlich, dass der Aufgabenbereich von CIOs dabei mittlerweile weit über das traditionelle Technologiemanagement hinausgeht. Da KI zunehmend im gesamten Unternehmen eingesetzt wird, müssen sich Führungskräfte aus dem Technologiebereich immer intensiver mit Fragen zur Gestaltung der Arbeit, zu Entscheidungsfindungen und zur Verteilung der Verantwortung im gesamten Unternehmen befassen.

Weitere wichtige Erkenntnisse der Studie auf globaler Ebene sind:

Schleppende Anpassung der Governance: Nahezu neun von zehn (88 %) CIOs geben an, dass die Einführung von KI in ihrem Unternehmen schneller erfolgt, als sich Governance-Strukturen anpassen können. So ergibt sich der zunehmende Verantwortungsbereich der CIOs daraus, dass Unternehmen sich momentan noch mit der Frage befassen, wie die KI-Governance gestaltet werden soll. Wie die Umfrage gezeigt hat, kommt zudem erschwerend hinzu, dass Einfluss auf KI-Entscheidungen von verschiedenen Stellen aus den Unternehmen kommt. Weltweit geben 23 % der CIOs an, dass der CEO den größten Einfluss hat, gefolgt von der zentralen IT- oder Technologieleitung (21 %), Führungspersonal (11 %) und speziellen Positionen mit KI-Schwerpunkt (10 %).

Diskrepanz bei Verantwortlichkeiten: 90 % der CIOs sind der Meinung, dass bei Sicherheitsvorfällen oder Compliance-Verstößen nach wie vor die zentrale IT-Abteilung verantwortlich gemacht wird – auch wenn die Vorfälle durch KI-Tools verursacht werden, die die Geschäftsbereiche eigenständig angeschafft haben.

Reibungspunkte auf Führungsebene: 70 % der befragten CIOs gaben an, dass ihr Unternehmen mittlerweile einen Chief AI Officer (CAIO) eingestellt hat. Zugleich gibt es noch keinen klaren Konsens darüber, wie diese Rolle mit der des CIO zusammenwirken soll: So berichten rund 29 % der CIOs, dass das Verhältnis zwischen CIO und CAIO Ursache für Reibungspunkte darstellt und es keine klaren Abgrenzungen gibt.

Aus den Antworten der befragten CIOs in Deutschland lassen sich die folgenden Erkenntnisse gewinnen:

Sorge vor Problemen, die vom Personal verursacht werden: Auf die Frage, für welche Risiken sie die Verantwortung tragen, ohne diese Risiken vollständig kontrollieren zu können, nennen deutsche CIOs an erster Stelle von der Belegschaft durch KI-Nutzung ausgelöste Probleme (41,2 %). Dies ist der höchste Wert aller befragten Länder und der Punkt, der hierzulande die größten Befürchtungen auslöst. In Deutschland betrachten CIOs die Auswirkungen von KI innerhalb des Unternehmens somit kritischer als mögliche externe Bedrohungen.

Unklare Zuständigkeiten: Trotz eines guten Überblicks über eigenständig eingeführte Tools (93,2 %) berichten deutsche CIOs von einigen der größten Reibungspunkte bei den Zuständigkeiten weltweit: 31,0 % nennen fragmentierte Zuständigkeiten über Geschäftsbereiche hinweg und 29,8 % unklare IT-Aufgabenmandate als größte Herausforderungen bei der Skalierung – beide Werte liegen deutlich über den globalen Durchschnittswerten von 25,5 % bzw. 23,9 %.

Die Rolle des CAIO: Deutsche Unternehmen haben CAIO-Positionen in großem Umfang eingeführt (76,0 %) und weisen unter den Befragten den höchsten Anteil an CAIOs auf, die völlig unabhängig vom CIO oder CTO arbeiten (39,3 %). Reibungspunkte hängen hier eng mit diesem Maß an Unabhängigkeit zusammen. Außerdem ist Deutschland einer von nur drei Märkten, in denen die Anstellung eines CAIOs zu den wichtigsten geplanten Maßnahmen zählt (41,0 % gegenüber einem Durchschnitt von 26,5 %.)

Insgesamt lässt sich aus den globalen Ergebnissen der Studie schlussfolgern, dass die Rolle des CIO mittlerweile weit über die Verantwortung für die technologische Infrastruktur hinausgeht. Personalplanung, dezentrale KI-Entscheidungsfindung und Unternehmensführung überschneiden sich mittlerweile. Zugleich verfolgen Unternehmen unterschiedliche Ansätze, wie die Führungsverantwortung aufgeteilt werden kann.

„KI verändert die Art, wie Arbeit erledigt wird. Darum müssen Unternehmen Rollen, Arbeitsabläufe und Entscheidungsbefugnisse überdenken. So lässt sich feststellen, wo menschliches Urteilsvermögen nach wie vor unverzichtbar ist und wo KI einen größeren Teil der Arbeit übernehmen kann. Schulungen etwa sind wichtig – aber sie stellen nur einen Teil beim Aufbau einer Organisation dar, die KI effektiv und in großem Maßstab einsetzen kann", sagte Rachel Laycock, Chief Technology Officer bei Thoughtworks.

Den vollständigen Bericht „Thoughtworks Global CIO Survey 2026: Who governs enterprise AI?" sowie länderspezifische Übersichten, finden Sie auf der Landing Page zur Studie. Kernthemen sind die Fragen, wie Unternehmen die Governance im Bereich der Unternehmens-KI, Führungsrollen, die Kompetenzen der Belegschaft und die sich wandelnde Rolle des CIO angehen.

Methodik

Für den Report hat Censuswide in Zusammenarbeit mit Thoughtworks 3.200 CIOs in Großbritannien, den USA, Kanada, Australien, Deutschland, Brasilien, Indien, Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Singapur befragt.

Die Daten wurden zwischen dem 1. und 10. Juli 2026 erhoben. Censuswide ist Mitglied der Market Research Society (MRS) und des British Polling Council (BPC) und Unterzeichner des Global Data Quality Pledge. Das Unternehmen arbeitet nach dem Verhaltenskodex der MRS und sowie den ESOMAR-Leitsätzen.

ÜberThoughtworks

Thoughtworks ist eine globale Technologieberatung, die Design, Engineering und KI integriert, um digitale Innovationen zu fördern. Wir sind mehr als 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 47 Standorten, verteilt über 18 Länder. Seit über 30 Jahren erzielen wir gemeinsam mit unseren Kunden exzellente Ergebnisse, indem wir ihnen dabei helfen, komplexe geschäftliche Herausforderungen mit Technologie und Unternehmenskultur als dem wesentlichen Unterscheidungsmerkmal zu lösen.

Ansprechpartner:

Kathrin Jansing

Head of Public Relations Europe

E-Mail: kathrin.jansing@thoughtworks.com

Cision

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/cio-studie-von-thoughtworks-89-prozent-der-cios-mit-mehr-verantwortung-fur-neue-arbeitsablaufe-und-personal-als-fur-it-infrastruktur-302900171.html

07.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2411506 07.10.2026 CET/CEST