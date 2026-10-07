EQS-NVR: Hugo Boss AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

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EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: HUGO BOSS AG / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
Hugo Boss AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

07.10.2026 / 14:50 CET/CEST
Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten

HUGO BOSS AG
Holy-Allee 3
72555 Metzingen
Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme

 Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen MaßnahmeStand zum / Datum der Wirksamkeit
 Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG)
XSonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG)06.10.2026

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:

68.821.052
davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0

07.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:HUGO BOSS AG
Holy-Allee 3
72555 Metzingen
Deutschland
Internet:www.hugoboss.com
LEI Code:529900LFVU534EBRXD13
Ende der MitteilungEQS News-Service

2411972 07.10.2026 CET/CEST

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