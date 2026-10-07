EQS-NVR: Hugo Boss AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: HUGO BOSS AG / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte

Hugo Boss AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



07.10.2026 / 14:50 CET/CEST

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Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten

HUGO BOSS AG

Holy-Allee 3

72555 Metzingen

Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme

Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme Stand zum / Datum der Wirksamkeit Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG) X Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG) 06.10.2026

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:

68.821.052

davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0

07.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: HUGO BOSS AG Holy-Allee 3 72555 Metzingen Deutschland Internet: www.hugoboss.com LEI Code: 529900LFVU534EBRXD13

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