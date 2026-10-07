EQS-NVR: Hugo Boss AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: HUGO BOSS AG / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
Hugo Boss AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
07.10.2026 / 14:50 CET/CEST
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Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
1. Angaben zum Emittenten
|HUGO BOSS AG
Holy-Allee 3
72555 Metzingen
Deutschland
2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
|Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
|Stand zum / Datum der Wirksamkeit
|Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG)
|X
|Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG)
|06.10.2026
3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:
|68.821.052
davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HUGO BOSS AG
|Holy-Allee 3
|72555 Metzingen
|Deutschland
|Internet:
|www.hugoboss.com
|LEI Code:
|529900LFVU534EBRXD13
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2411972 07.10.2026 CET/CEST